PhotoKlassik II-2019: Neue starke Geschichten aus der analogen Fotowelt

Königswinter, im März 2018. Die Kamera-IkonenMinolta XM und Mamiya RB67, das 70 Jahre-Jubiläum der DDR-Kultmarke Praktica, erste Tests zu den frischen Filmen KodakEktachrome E100 und Professional T-MAXsowie der Sofortbild-Neuling One Instant 100, das sind nur einige der aktuellen Fotoprodukte, denen in der neuesten Ausgabe II-2019 von PhotoKlassik umfangreiche Beiträge gewidmet sind. Außerdem schaut PhotoKlassik ins Innere der Spiegelteleobjektiveund sagt, was die langbrennweitigen Leichtgewichte alles können – und was nicht. Ganz aktuell und von vielen Leserinnen und Lesern gewünscht ist eine kompetente Darstellung eines funktionierenden analog/digitalen Workflows: In dieser Ausgabe ist es soweit.

Aber das ist längst nicht alles: Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des Bauhauses analysiert PhotoKlassik zusammen mit Prof. Christoph Schaden die Auswirkungen des „Neues Sehens“ der Fotografen von damals auf die heutige zeitgenössische Fotografie – mit interessanten Ergebnissen in Bildern und Worten. Auch die Autorenfotografen der Fotokunstszene aus den 70er Jahren verdienen eine Wiederentdeckung: PhotoKlassik stellt als ersten einer neuen Serie den Fotografen Andrè Gelpke vor.

Wie eröffne ich eigentlich eine eigene Fotogalerie? Passt ein solches Projekt in die heutige Zeit? Wie muss ich vorgehen und was ist alles zu beachten? Diese Fragen stellen sich viele Fotokunst-Schaffende und PhotoKlassik liefert in dieser Ausgabe die passenden Antworten. Im Praxisteil geht es diesmal um Lichtsetzung und -inszenierung ganz im Stile des klassischen niederländischen Malers Rembrandt, der unter anderem für seine meisterhaften Porträts berühmt ist. Die faszinierenden Bilder des Food- und Porträtfotografen Oliver Brachat sowie viele News aus der klassischen Fotoszene komplettieren die frische Ausgabe PhotoKlassik II-2019, die es ab sofort im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder über photoklassik.de zu kaufen gibt.

Das bereits 2012 gegründete Print-Magazin erscheint vierteljährlich im Verlag IMH Imaging Media House. Das Einzelheft kostet 9,80 Euro, das Jahresabonnement (4 Ausgaben) kostet 39,20 Euro (Studenten: 29,40 Euro).

Weitere Informationen und Bestellungen: www.photoklassik.de