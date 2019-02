SEL-135F18GM: Hochauflösendes G Master Teleobjektiv mit ausgewogenem Bokeh

Sony erweitert seine G Master Serie um eine 135 Millimeter Festbrennweite für das Vollformat mit einer Lichtstärke von F1.8, brillanter Auflösung, ausgeprägtem Bokeh und herausragenden Autofokuseigenschaften.

Berlin, 26. Februar 2019. Sony ergänzt seine Premiumserie an G Master E-Mount Wechselobjektiven um das neue Vollformat-Teleobjektiv SEL-135F18GM mit einer Blendenöffnung von F1.8 und einer Festbrennweite von 135 mm.

Atemberaubende Auflösung und natürliches Bokeh

Das neue Objektiv ist mit modernsten optischen Technologien von Sony ausgestattet und erfüllt somit die äußerst hohen Standards der G Master Serie. Das neue FE 135 mm F1.8 GM bietet eine außergewöhnlich hohe Auflösung und ein ausgeprägtes Bokeh – zwei charakteristische Merkmale der G Master Serie von Sony. Zudem verfügt es über einen schnellen Autofokus, ein kompaktes Design und wartet mit zahlreichen Profi-Funktionen auf. Es eignet sich somit hervorragend als vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug sowohl für professionelle Porträt-, Hochzeits- und Sportfotografen als auch für Hobbyfotografen verschiedenster Couleur.

„Unser Engagement, die Auswahl von FE- und E-Objektiven zu erweitern, ist größer denn je“, sagt Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging bei Sony Europe. „Die 135 mm Festbrennweite ist unser 31. Objektiv, das speziell für spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurde. Die beliebte Brennweite bieten wir in der bewährten Qualität der G Master Serie und sprechen damit sowohl Profi- als auch Hobbyfotografen an. Sony hat somit bis zu 49 native E-Mount-Objektive für Alpha Kameras im Angebot. Wir setzen in allen Bereichen unseres Imaging-Geschäfts weiter auf echte Innovationen, um Foto- und Videografen die Möglichkeit zu geben, so zu fotografieren und zu filmen, wie sie es noch nie zuvor getan haben“.

Das FE 135 mm F1.8 GM liefert im gesamten Bild und sogar bei Blende F1.8 eine konstant hohe Auflösung. Dank der innovativen Konstruktion mit einem extrem asphärischen XA- und einem Super ED-Element (Extra-low Dispersion) in der Frontgruppe werden Abbildungsfehler, die bei Teleobjektiven typischerweise auftreten, effizient eliminiert. Zudem sind das Super ED-Element und das asphärische Glaselement so angeordnet, dass keine unscharfen Farbränder entstehen und die Auflösung insgesamt maximiert wird, sodass sich eine herausragende Bildqualität erzielen lässt. Die einzigartige Nano AR-Beschichtung von Sony reduziert Reflexionen und Geistereffekte, die bei Porträtaufnahmen bei Gegenlicht entstehen können, und sorgt so für eine beeindruckende Klarheit.

Das neue Teleobjektiv mit Festbrennweite nutzt ein extrem präzises XA-Element von Sony. Durch sorgfältige Kontrolle der sphärischen Abweichung in der Entwicklungs- und Fertigungsphase kann Sony so ausgeprägte Bokeh-Effekte erzielen. Ein zirkularer Blendenmechanismus mit elf Lamellen trägt darüber hinaus zu natürlich wirkenden Unschärfe-Effekten im Hintergrund bei. Das neue Modell verfügt außerdem über einen übergangslosen Fokus für verbesserte Nahaufnahmen, der einen Mindestfokusabstand von nur 0,7 Metern und eine 0,25-fache Vergrößerung ermöglicht.

Präzise, schnell und leicht

Damit das Objektiv auch bei Bewegtbildern für gestochen scharfe Porträt- und Sportaufnahmen sorgt, ist das FE 135 mm F1.8 GM mit insgesamt vier – zwei pro Linseneinheit – der von Sony entwickelten linearen XD-Motoren ausgestattet. Diese sorgen für eine schnelle Verschiebung der Linsen und garantieren dadurch eine zuverlässig hohe Fokussiergeschwindigkeit. Ein Steuerungsalgorithmus sorgt für ein schnelles Ansprechen der Steuerung und gewährleistet eine leise und vibrationsarme Fokussierung. All diese Funktionen sind in einem kleinen und mit ca. 950 Gramm äußerst leichten Gehäuse untergebracht.

Das SEL-135F18GM verfügt über zahlreiche professionelle Steuerfunktionen, die die Bedienung bei Foto- und Videoaufnahmen erleichtern. Dazu gehört ein Blendenring für eine direkte und intuitive Blendenregelung sowie ein Fokusring mit linearer Reaktion für feine und schnell ansprechende manuelle Fokuseinstellungen. Zudem weist das Objektiv einen Schalter für die Fokusbereichsbegrenzung, zwei weitere anpassbare Fokushaltetasten sowie einen Fokusmodus-Schalter auf, mit dem Fotografen bei sich ändernden Aufnahmebedingungen schnell zwischen manuellem und Autofokus wechseln können.

Neuer zirkularer Polarisationsfilter

Zusätzlich zum neuen Objektiv FE 135 mm F1.8 GM bringt Sony eine neue Serie an zirkularen Polarisationsfiltern auf den Markt. Die neuen Filter passen für Objektivdurchmesser von 49, 55, 62, 67, 72, 77 und 82 Millimeter. Sie weisen eine deutlich gesteigerte Bildqualität zu der bestehenden Reihe an zirkularen Polarisationsfiltern von Sony auf – die ideale Wahl für die Objektive der G Master Serie. Dank der ZEISS T* Beschichtung werden Reflexionen minimiert und das schlanke Design sorgt für minimale Vignettierung und maximale Leistung.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

G Master E-Mount Objektiv SEL-135F18GM von Sony: 1.999 Euro

Polarisationsfilter von Sony

49 Millimeter (VF-49CPAM2): 109 Euro

55 Millimeter (VF-55CPAM2): 119 Euro

62 Millimeter (VF-62CPAM2): 149 Euro

67 Millimeter (VF-67CPAM2): 169 Euro

72 Millimeter (VF-72CPAM2): 179 Euro

77 Millimeter (VF77CPAM2): 199 Euro

82 Millimeter (VF82CPAM2): 259 Euro

Verfügbarkeit: Ab April 2019