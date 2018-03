Leica Camera AG integriert Sinar Photography in eigene Organisation

Wetzlar, 22. März 2018. Im Rahmen der weltweiten Neuausrichtung des Leica Professional Vertriebsnetzwerks werden Produktmanagement, Marketing, Vertrieb sowie Service der Produkte von Sinar Photography in den neu geschaffenen Professional Channel/B2B der Leica Camera AG integriert und künftig von Wetzlar aus gesteuert.

Im Zuge dessen wird der bisherige Standort von Sinar in Zürich zum 31.03.2018 geschlossen und die Sinar Photography AG mit der in Nidau ansässigen Leica Camera AG Schweiz fusioniert. Die Kundenbetreuung wird weiterhin durch den Außendienst von Sinar sichergestellt. Für die Distribution der Waren wird künftig das Logistikzentrum der Leica Camera AG in Deutschland zuständig sein.

Peter Metzger, Executive Director der Sinar Photography AG, verlässt im Rahmen der Neuorganisation das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Die organisatorischen Änderungen werden mit Wirkung zum 1. April 2018 umgesetzt.