Iiyama hat mit dem ProLite XB2779QQS einen 27-Zoll Monitor vorgestellt der nicht nur mit 5K-Auflösung besticht, sondern auch mit seinem Preis von rund 860 Euro überzeugen will. Als Zielgruppe sieht das japanische Unternehmen Grafiker, Web-Designer und Digitalfotografen. Angaben zum Farbraum macht Iiyama jedoch nicht.

4K ist inzwischen fast schon Standard, also legt Iiyama mit dem ProLite XB2779QQS nochmal eine Schippe drauf: 5K beziehungsweise 5120 x 2880 Pixel (fast 15 Megapixel) löst er auf. Bei einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll entspricht das einer Pixeldichte von ca. 218 ppi. Zum Vergleich: ein 4K-Monitor kommt bei identischer Fläche auf eine Pixeldichte von ca. 163 ppi.

Iiayama stellt aber nicht nur die sehr hohe Auflösung des ProLite XB2779QQS heraus, sondern betont auch dessen Preis, der mit ca. 860 Euro angesichts des Gebotenen sicherlich günstig ist. In den Genuss der hohen 5K-Auflösung kommt indes nur, wer den Monitor via DisplayPort 1.3 oder höher anschließt. Iiyama macht übrigens keine Angaben dazu, wie groß der Gamut des Monitors ist. Im ProLite XB2779QQS ist ein IPS-Panel verbaut, soviel ist zu erfahren. Die gelten als Blickwinkel-stabil und decken in der Regel einen Farbraum größer als sRGB ab.

Pressemitteilung der iiyama Deutschland GmbH: