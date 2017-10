Phase One baut sein Angebot an Style Packs für die Workflow-Software Capture One weiter aus. Heute hat das dänische Unternehmen „The Film Style Pack“ veröffentlicht. Die Stilvorlagen ermöglichen es, RAW-Dateien mit nur einem Klick einen „individuellen“ Look zu geben. The Film Style Pack enthält 33 Vorgaben für Farbfotos und zwölf Schwarzweiß-Presets.

Offensichtlich läuft das Geschäft mit den „Style Packs“ gut für Phase One. Heute veröffentlicht das Unternehmen das nächste Paket an Stilvorlagen für Capture One. The Film Style Pack soll das „alte analoge Feeling“ zurück bringen. Es enthält 15 verschiedene Looks in drei verschiedenen Stärken, sodass Phase One unterm Strich auf 45 individuelle Stile kommt.

Für die Stilvorgaben verlangt Phase One üppige 69 Euro. Immerhin gibt es eine kostenlose Demo-Auswahl mit fünf Vorgaben. The Film Style Pack setzt Capture One version 10.2 beziehungsweise Capture One Express (for Sony) 10.1.2 voraus.