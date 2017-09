Umkehradapter für Sony E-Mount-Kameras

Faszination Nahfotografie

Mit herausragenden Produkten für die Nah- und Makrofotografie ist NOVOFLEX in der Fotoszene zu einer festen Größe geworden. Jetzt erweitert der Memminger Zubehörspezialist sein Sortiment um den Umkehradapter NEX-RETRO für Sony E-Mount- Kameras mit Vollformat- und APS-C-Sensor.

Der neue Umkehradapter NEX-RETRO ermöglicht den Besitzern von Sony E-Mount-Kameras einen unkomplizierten und vielsei- tigen Einstieg in die faszinierende Welt der Makrofotografie. Der Umkehradapter ist für alle Festbrennweiten und Zoomobjektive sowohl für Vollformat- als auch für APS-C-Objektive geeignet.

Werksseitig wird der Umkehradapter mit einem 58 mm Filter- gewinde geliefert. Für Objektive mit einem anderen Filterdurch- messer bietet NOVOFLEX passende Reduzierringe als Zubehör an. Zudem überträgt der NEX-RETRO sämtliche Steuerfunktionen zwischen Kamera und Objektiv, wie beispielsweise Blendensteuerung und EXIF-Daten.

Ein entscheidender Faktor ist die Bildqualität. Bei Abbildungsmaßstäben oberhalb von 1:1 wird in der Retrostellung bei vielen Objektiven eine deutlich bessere Bildqualität im Vergleich zur normalen Verwendung erzielt. So wird zum Beispiel beim direkten Einsatz an der Kamera mit dem Zoomobjektiv 18–105 mm in Retrostellung bei einer Brennweiteneinstellung von 45 mm ein Abbildungsmaßstab von 2:1 erreicht. Noch größere Abbildungs- maßstäbe sind mit Hilfe von Balgengeräten möglich. So lässt sich mit einer 35 mm Weitwinkel Festbrennweite in Verbindung mit einem BALPRO 1 bei vollem Balgenauszug ein Abbildungsmaßstab von 6:1 erzielen. Außerdem werden die Universalbalgengeräte der BALPRO- und CASTBAL-Serien in Verbindung mit dem NEX- RETRO zu automatischen Balgengeräten mit voller Übertragung für das Sony E-Mount-System.

Im Lieferumfang ist zusätzlich ein hochwertiges, mehrschichtver- gütetes Protection-Filter „Made in Germany“ enthalten, um die empfindliche Objektiv-Hinterlinse vor Staub, Schmutz und Beschädigungen zu schützen.

Der Umkehradapter NEX-RETRO ist ab Mitte September zu einem Preis von 349,– Euro (unverbindliche Preisempfehlung) lieferbar.

Weitere Informationen und Liefernachweise von: NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH, Brahmsstraße 7, 87700 Memmingen,Telefon 08331 / 88888, E-Mail: mail@novoflex.de oder im Internet unter www.novoflex.de.