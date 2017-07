Nikon kündigt die D850 an, Leica-Eigner Kaufmann wünscht sich ein „Leica Phone“, die photokina erläutert ihr neues Konzept – diese Woche war ereignisreich. Da sind einige kleinere Meldungen auf der Strecke geblieben, photoscala fasst sie hier zusammen.

Adobe verabschiedet sich von Flash

Adobe will seine Multimedia-Software Flash in gut drei Jahren aufgegeben. Flash werde ab Ende 2020 nicht mehr weiterentwickelt, kündigte die Softwareschmiede diese Woche an.

Flash war in den Anfangsjahren des Webs quasi der Standard, wenn es um Bewegtbilder oder Spiele ging. Doch seit Jahre kämpft der Flash-Player immer wieder mit kritischen Sicherheitslücken. Zudem ist Flash ein Ressourcenfresser, belastet Prozessoren und Akkus von Mobilgeräten stark. Aus diesem Grund hatte Apple-Gründer Steve Jobs Flash auf seinen Smartgeräten von vorneherein nicht zugelassen.

Nun kündigt Adobe also schon sehr frühzeitig das Ende von Flash – auch um Web-Entwicklern genügend Zeit zu geben, auf Alternativen umzusteigen. Wichtig ist das auch für Betreiber von Online-Fotogalerien. Benötigen diese Flash, werden sie spätestens ab Ende 2020 nicht mehr funktionieren. Aktuelle Browser werden die Flash-Unterstützung allerdings schon früher aufgeben, der Internet Explorer und Edge von Microsoft bereits in rund zwei Jahren.

Lebenszeichen von Konica Minolta

Von Konica Minolta hat die Fotobranche schon lange nichts mehr gehört. Spätestens mit der Fusion beider Firmen und der anschließenden Übernahme der Spiegelreflex-Sparte durch Sony, hatte sich das Unternehmen aus dem Kamerageschäft verabschiedet. Zumindest gedanklich hängen die Ingenieure aber offenbar immer noch den glorreichen Zeiten nach. Sie haben nämlich jetzt ein Patent veröffentlicht, dass ein Objektiv 35mm F1.4 für eine spiegellose Kleinbildkamera beschreibt. Ob da wieder etwas kommen wird?

Nikon D850 mit Hybrid-Sucher?

Viel war in den letzten Tagen darüber spekuliert worden, was sich unter dem Sucherbuckel der Nikon D850 verbergen könnte. SonyalphaRumors hat den Spekulationen nun eine neue Variante hinzugefügt. Demnach könnte die Nikon D850 mit einem Hybridsucher ausgestattet sein, der sowohl als klassischer optischer Sucher wie aus als elektronischer fungiert. Ein entsprechendes Patent hatte Nikon bereits vor geraumer Zeit veröffentlicht.

Patent für DSLR mit Hybridsucher von Nikon. Links der klassische OVF, rechts EVF.

Diese Lösung würde die Vorteile beider Suchersysteme in einer Kamera vereinen. So wären zum Beispiel mit elektronischem Sucher deutlich höhere Serienbildraten möglich oder ein sehr genauer Kontrast-AF. Mit optischem Sucher ließe sich hingegen ein schneller Phasen-AF nutzen.