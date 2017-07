Christoph Menke: Wir haben uns die Eintritte genau angesehen, analysiert, welche die wenigsten gut besuchten Tage sind. Wir haben außerdem messeübergreifend festgestellt, dass die Besucher zwar mit großem Interesse kommen, aber die Aufenthalte sich verkürzen. Mit der Reduzierung der Laufzeit konzentrieren wir Aufmerksamkeit und Besucherströme auf vier Tage und bieten allen damit ein intensiveres, effizienteres Messeerlebnis. Und wer nach vier Tagen geballter Imaging-Eindrücke noch nicht genug hat, muss zukünftig ja auch nur noch ein Jahr auf die nächste photokina warten.

photoscala: Bedeuten die Terminverlegung und der jährliche Rhythmus nur organisatorische Änderungen für die photokina oder wandelt sich auch die inhaltliche Ausrichtung?

Christoph Menke: Tatsächlich steht für uns die inhaltliche Neuausrichtung im Vordergrund. Daraus resultieren erst die Anpassungen des Turnus und des Termins. Das Dach „Imaging Unlimited“ ist dabei Programm: Wir möchten, dass die photokina eine Plattform für alle Imaging-Themen ist. Die neuen Produktsegmente sollen die photokina zukünftig ergänzen. Den Kern bilden dabei weiterhin das Bild und die Fotoszene. Wir haben diese inhaltliche Neuausrichtung bereits 2016 angestoßen und gehen jetzt mit der Anpassung von Termin, Turnus und Messelaufzeit konsequent den nächsten Schritt.

photoscala: Können Sie bereits etwas dazu sagen, wie die Aussteller die Änderungen bei der photokina angenommen haben?

Christoph Menke: Eine Messe vom Status der photokina ist immer das Produkt einer möglichst großen Schnittmenge vielfältiger Ausstellerinteressen. Wir haben in der Entwicklungsphase sehr intensiv mit zahlreichen Ausstellern gesprochen, so dass sich deren Interessen und Bedürfnisse auch an entscheidenden Stellen in diesem Konzept widerspiegeln. Und auch wenn es nie gelingen wird, alle Unternehmen gleichermaßen zufriedenzustellen, erfahren wir übergreifend viel Unterstützung für den eingeschlagenen Weg. Das gilt für die inhaltlichen Vertiefungen und Erweiterungen, aber auch Unternehmen, die die terminlichen Anpassungen kritischer sehen, verstehen meist, dass die veränderte inhaltliche Ausrichtung nur mit einem veränderten Turnus und einem neuen Termin gelingen wird.