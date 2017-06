„Die Sonne brennt, die Sonne sticht; die Gerüchteköche ficht das nicht!“ Frisch zubereitet werden diesmal neue Spekulationen zu Olympus, Sony und Zeiss. Aufgewärmtes gibt es dagegen zu Canon, allerdings neu abgeschmeckt.

Canon wird bald eine EOS 6D Mark II bringen, dieses Gerücht wird immer mal wieder aufwärmt. Die Gerüchteköche von Canon Watsch haben es nun mit weitere Zutaten gewürtzt: 26- oder 28-Megapixel-Kleinbildsensor, Touchscreen, Dual Pixel AF(möglicherweise mit komplett neuem AF-System) und Bildprozessor DIGIC 7. 4K-Video soll demnach außen vor bleiben, angestrebt sei ein Preis von unter 2000 Dollar. Im Juli soll es soweit sein, dass Canon den Vorhang lüftet.

Olympus überdenkt möglicherweise seine Strategie und will nicht mehr so häufig wie bisher neue Kameramodelle herausbringen. Das jedenfalls dringt aus der Gerüchteküche von 4/3 Rumors. Wie Olympus seine Kunden stattdessen bei der Stange halten will, glauben die Gerüchteköche auch schon zu wissen: Firmware-Updates sollen helfen, die aktuellen Kameras fortwährend dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Für den nötigen Umsatz sollen neue Objektive sorgen, die Olympus angeblich häufiger bringen wird.

Dazu passt möglicherweise, dass Olympus erst kürzlich vier neue Objektive patentiert hat:

200mm f/3.2

300mm f/4.0

400mm f/5.6

17mm f/1.2

Bei Sony gibt es derzeit rundum zufriedene Gesichter: Die Alpha-7-Familie läuft bombig, das neue Flaggschiff Alpha 9 stößt auf großes Interesse. Da stört es natürlich ein bisschen, dass das Angebot an Festbrennweiten für das spiegellose Kleinbildsystem von Sony weiterhin dünn ist. Kein Wunder also, dass die Gerüchteköche von Sonyalpha Rumors zwei Tele-Objektive am Horizont heraufziehen sehen; ein 135/F1.8 sowie ein 400/F2.8, beide aus der hochwertigen GM-Serie. Ob da der Wunsch Vater des Gedanken war?

Apropos Wünsche: Viele Sony-Fotografen, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, wünschen sich das AF-System der Alpha 9 in einer Kamera, die sie sich leisten können (oder wollen). Auf eine Serienbildrate von 20 Bilder/Sekunde würden sie dafür gerne verzichten. Auch diese Kamera wird es laut Sonyalpha Rumors geben, heißen soll sie Alpha 7 III.

Vielleicht wird die Kamera, die die Technologie der Alpha 9 nach unten transferiert, aber auch Alpha 8 heißen. Mich hat jedenfalls unlängst ein Sony-Manager, der früher bei Minolta war, daran erinnert, dass es bei Minolta ja eine semi-professionelle 8er-Serie gab. Sie füllte die Lücke zwischen der professionellen 9er-Serie und der eher im Konsumentenbereich verorteten 7er-Serie.

Mit der Dynax 8000i (hier die seltene weiße „Mir“-Variante) füllte Minolta ab 1990 die Lücke zwischen der preiswerteren Dynax 7000i und dem Profimodell Dynax 9xi.

Zeiss steht offenbar kurz vor der Enthüllung eines neuen Objektivs der Milvus-Familie. Erste Fotos, die auf japanischen Internetseiten aufgetaucht sind (zum Beispiel hier), zeigen unverkennbar ein Milvus 1.4/35. Die Objektive der Milvus-Familie gibt es mit Anschlüssen für Canon und Nikon, auf einen Autofokus verzichten sie.

Ein Foto, das angeblich ein Zeiss Milvus 1.4/35 zeigt, ist kürzlich im Web aufgetaucht.