Bei den Fotofunk­tionen gibt sich die Coolpix W300 nicht ganz so eindrucksvoll. Ihr 1/2,3-Zoll-Sensor löst 16 Megapixel auf, das 5fach-Zoom reicht von 24–120 Milli­meter (bezogen auf Kleinbild) und bietet mit einer Anfangs­blende von F/1:2.8 bis F/1:4.9 eine standes­gemäße Licht­stärke. Zudem bietet die W300 einen optischen Bildsta­bi­li­sator. Videos nimmt sie wahlweise in 4K-Auflösung mit bis zu 30 Bilder/Sekunde auf.

Nikon hat heute die Outdoor-Kamera Coolpix W300 präsen­tiert. Sie ist bis zu einer Tauch­tiefe von 30 Meter wasser­dicht, wider­steht Stürzen aus maximal 2,4 Meter Höhe und funktio­niert bis zu -10 °C. Ebenfalls an Bord sind ein GPS-Empfänger sowie die WiFi-Schnitt­stelle Snapbridge. Das 5fach-Zoom reicht von 24–120 Milli­meter (bezogen auf Kleinbild). Die Sensor­auf­lösung beträgt 16 Megapixel. Die Coolpix W300 soll ab Ende Juni 2017 in vier Design­va­ri­anten für ca. 450 Euro erhältlich sein.

Abenteuer erleben – mit der neuen wetterfesten COOLPIX W300

Düsseldorf, 31. Mai 2017 – Nikon stellt heute die neue COOLPIX W300 vor, eine digitale wetter- und wasser­feste Kompakt­kamera für jede Lage. Diese benut­zer­freund­liche Outdoor-Kamera ist ideal für Abenteurer geeignet und deckt jeden Einsatz­be­reich ab – von Unter­wasser- und Natur­fo­to­grafie über Sport- bis zu Stadt­an­sichten.

Die COOLPIX W300 kann problemlos und ohne zusätz­liches Gehäuse Fotos mit 16 Megapixel und 4K/UHD-Videos in Tiefen bis 30 Meter aufnehmen.¹ Auch an Land macht sie eine gute Figur – sie ist staub­dicht und funktio­niert bei Tempe­ra­turen bis –10 °C.² Zudem hält das stoßfeste Gehäuse einem Fall aus 2,4 Meter Höhe stand.³ Mit dem licht­starken NIKKOR-Weitwinkel-Zoomob­jektiv gelingen dem Benutzer tolle Fotos seiner Action – auch bei schwachem Licht und in düsteren Unter­was­ser­welten. Die Nahauf­nah­me­funktion ermög­licht Aufnahmen kleinster Wunder über und unter Wasser aus extremer Nähe und dank der GPS/GLONASS/QZS-Unterstützung können Bilder mit Geotags versehen und Reisen proto­kol­liert werden. Mit der SnapBridge-Funktion lassen sich Fotos direkt nach der Aufnahme automa­tisch auf ein Smart­gerät übertragen, um sie dann unmit­telbar mit anderen teilen zu können. Zudem ermög­licht SnapBridge die Nutzung der integrierten Wi-Fi®-Funktion. So können Aufnahmen mit einem verbun­denen Smart­gerät per Fernbe­dienung ausgelöst werden.

Ines Bernardes, Product Manager, Nikon Europe, sagt: »Wenn Sie einem kleinen Abenteuer nicht abgeneigt sind, ist diese Kompakt­kamera das Richtige für Sie. Nehmen Sie die COOLPIX W300 mit, damit Sie jederzeit vergnügte Gesichter im Pool, die Schönheit der Umgebung beim Schnor­cheln oder sogar Ihre Tauch­gänge bei der Ausbildung zum Advanced Open Water Diver aufnehmen können! Sie können Landschaften von der Ladefläche eines Gelän­de­fahr­zeuges aus fotogra­fieren oder die Action auf der Piste filmen, ohne sich Sorgen um die Kamera machen zu müssen. Und dank SnapBridge können Sie Ihre Abenteuer unmit­telbar mit anderen teilen.»

Wichtigste Ausstattungsmerkmale

Robuste Konstruktion. Stabile Leistung. Echte Freiheit. Wasser­dicht bis 30 Meter ohne Gehäuse.¹ Frost­be­ständig bis hinab auf –10 °C und zudem staubdicht.² Stoßfest bei Fallhöhen bis 2,4 Meter.³

Beein­dru­ckende Momente. Hervor­ra­gende Bilder. Hochemp­find­licher, rückwärtig belich­teter CMOS-Bildsensor mit 16 Megapixel und licht­starkes 1:2,8–4,9-Objektiv mit optischem 5-fach-Zoom. Der 10-fache Dynamic Fine Zoom⁴ verdoppelt die Reich­weite des Objektivs und bringt die Action entspre­chend näher.

Mehr abbilden. Videos in 4K/UHD 30p oder Full HD (1080p) aufnehmen – an Land und unter Wasser. Mit dem neuen Messwert­speicher gelingen gleich­mäßige Video­auf­nahmen bei wechselndem Licht, wie es insbe­sondere bei Unter­was­ser­auf­nahmen auftritt.

Schärfe ohne Verwacklung. Der schnelle Autofokus und der beein­dru­ckende 5-Achsen-Hybrid-Bildsta­bi­li­sator von Nikon sorgen für schnelle, verwack­lungs­freie und treff­si­chere Aufnahmen – an Land und unter Wasser.

Wohin es auch geht. Wo immer es geschah. Die neue Tool-Taste der Kamera zeigt GPS-Daten, Schrittzahl und Höhe/Tiefe oder Luftdruck/Wasserdruck auf dem Monitor an.

Einfache Bedienung für Leben voller Abenteuer. Mit tiefem Griff, großem Monitor und einfacher Bedienung – unter Wasser und mit Handschuhen.

Die ganze Welt wartet. Jetzt kann es losgehen. Das Stativ­ge­winde der Kamera ist zum Anbringen von Zubehör wie dem Unter­wasser-Blitz­gerät SB-N10 von Nikon nützlich, ermög­licht aber auch die Verwendung eines Stativs, um z. B. Zeitraf­fer­filme aufzu­nehmen.

Verfügbarkeit und Preise

Die COOLPIX W300 ist in den vier Farben Schwarz, Orange, Camou­flage und Gelb voraus­sichtlich ab Ende Juni 2017 zu einer unver­bind­lichen Preis­emp­fehlung von 449,00 EUR im Handel erhältlich.

Zubehör – unver­bind­liche Preis­emp­feh­lungen

SB-N10 Unter­wasser-Blitz­gerät: 699,00 EUR

SC-N10A Unter­wasser-Glasfa­ser­kabel: 131,00 EUR

SK-N10A Unter­wasser-Blitz­schiene: 131,00 EUR

SR-CP10A Unter­wasser-Glasfa­ser­kabel-Adapter: 175,00 EUR

Wasser­dichter Rucksack: 44,00

¹ Wasser­dich­tigkeit: Nikon-Testbe­din­gungen – äquivalent zu JIS/IEC-Schutzklasse 8 (IPX8) – werden erfüllt. Aufnahmen in Tiefen bis 30 Meter sind für ca. 60 Minuten möglich.

² Frostbeständigkeit/Staubdichtigkeit: Nikon-Testbe­din­gungen – äquivalent zu JIS/IEC-Schutzklasse 6 (IPX6) – werden erfüllt.

³ Stoßfes­tigkeit: Nikon-Testbe­din­gungen, die MIL-STD 810F Method 516.5-Shock (Fall aus einer Höhe von 240 cm auf eine 5 cm starke Sperr­holz­platte) entsprechen, werden erfüllt.

⁴ Der Dynamic Fine Zoom kann im Vergleich zur längsten Brenn­weite des optischen Zooms zweimal näher heran­zoomen – bei maximaler Bildauf­lösung.

SnapBridge-Kompa­ti­bi­lität

Die Bluetooth®- und Wi-Fi®-Funktionen der Kamera sind nur bei Verwendung von SnapBridge verfügbar. Die Anwendung SnapBridge von Nikon muss auf einem kompa­tiblen Smart­gerät instal­liert werden, bevor SnapBridge mit dieser Kamera verwendet werden kann.