Leider ist das Objektiv mit einer Anfangs­blende von f/3.5-f/5,5 nicht sonderlich licht­stark. In Verbindung mit dem 16-Megapixel-Sensor im 1/2,3-Zoll-Format sollten die Ansprüche an die Bildqua­lität sicherlich nicht allzu hoch sein – aber eine Outdoor-Kamera wie die WG-50 wird man sowieso wegen anderer Quali­täten einsetzen.

Ähnlich wie die kürzlich vorge­stellte Olympus TG-5 richtet sich Ricoh mit der heute präsen­tierten WG-50 an Fotografen, die eine Kompakt­kamera für härteste Einsatz­be­din­gungen wünschen. Und so ist die Ricoh WG-50 wasser­dicht bis zu einer Tauch­tiefe von 14 Meter (aller­dings nur für maximal zwei Stunden), verträgt Stürze aus maximal 1,6 Meter Höhe und ist bruchfest bis zu Belastung von 100 Kilo.

Fotografieren und Filmen – wenn andere einpacken müssen

Mit der WG-50 stellt RICOH IMAGING die neuste Kompakt­ka­me­ra­ge­ne­ration der RICOH WG-Serie vor, die immer dann noch beein­dru­ckende Bilder liefert, wenn jede andere Kamera gut und geschützt verpackt bleiben sollte. Der Spaß an der Fotografie ist ungebrochen und noch nie wurden so viele Bilder aufge­nommen wie heute. Aber desto einfacher das Aufnehmen wird, umso größer ist oft die Enttäu­schung, wenn das Bild trotz aller App’s doch nicht so gut wird wie erwartet. Beim schnellen Heran­zoomen merkt man oft zu spät, dass die Bildqua­lität zu wünschen übrig lässt und nicht mit der eines richtigen Zoomob­jektivs mithalten kann. Oder wie oft gibt es Wetter­be­din­gungen, bei denen man selber – geschweige denn mit der Kamera – vor die Tür gehen mag. Die WG-50 liefert zu jeder Gelegenheit und selbst unter extremsten Bedin­gungen Aufnahmen in Topqua­lität. Als Actioncam mit perfekten Videos in Full-HD beein­druckt die WG-50 ebenso wie als Fotokamera mit 16 Megapixeln und knackig brillanten Bildern. Ob am Strand, im oder unter Wasser oder bei der rasanten Snowboard­ab­fahrt, die trendige und völlig ungewöhnlich designte Kamera macht so ziemlich alles mit, was es Wert ist, festge­halten zu werden.

Schon auf den ersten Blick wird die Robustheit der WG-50 offen­sichtlich. So ist die Kamera bis zu 2 Stunden und einer Tauch­tiefe von 14 Metern wasser­dicht, frost­sicher bis minus 10°C, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,6 m und bruchfest bis zu einem Druck von 100 kg. Bei solchen Eigen­schaften sind die Einsatz­ge­biete genauso vielfältig wie die Nutzungs­mög­lich­keiten. Mit der Video­funktion sind Filmauf­nahmen nicht nur in Full-HD Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde möglich, sondern auch in Zeitlupe oder Inter­vallen.

Dabei sorgt der Backside Illumi­nated 16 Megapixel CMOS-Sensor für rausch­freie Aufnahmen bis zu einer Empfind­lichkeit von ISO 6400. Für die Gestaltung der Fotos und Videos steht ein 5-fach Zoomob­jektiv von 28 bis 140 mm (KB äquiv.) zur Verfügung. Über die Funktion „Intel­ligent Zoom“ kann der Bereich bis zu einer Brenn­weite von 1.000 mm (KB äquiv.) erweitert werden. Aber auch im Makro­be­reich ab einer Distanz von 1 cm besticht die Kamera durch besondere Extras. So sorgen 6 Makro LED-Lichter bei kurzen Aufnah­me­di­s­tanzen ab 10 mm für ausrei­chend Licht, wo norma­ler­weise keins hinkommt. Im Selfie-Modus helfen die aufleuch­tenden LED’s bei der Ausrichtung der Kamera.

Außerdem schlägt die Ausstattung der WG-50 eine Brücke zu den Techno­logien anderer Kamera­systeme. Denn die Zuweisung beson­derer Funktionen auf die „Grüne Taste“, die Hellig­keits­steuerung des Displays oder die neuen Optionen der „Custom Image“ Funktion finden sich bereits in anderen PENTAX und RICOH Kameras und erweitern den Funkti­ons­umfang. Mit diesem Gesamt­paket und der überzeu­genden Bildqua­lität eignet sich die RICOH WG-50 für alle aktiven Menschen, die an Ihre Kamera genau so hohe Ansprüche stellen, wie an sich selbst.