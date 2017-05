Phase One stellt heute mit dem IQ3 100MP Achro­matic ein Digitalback vor, das mit einem 100-Megapixel-Schwarzweiß-Sensor ausge­stattet ist. Es verzichtet auf einen Bayer-Filter und verspricht so laut Phase One ein „Höchst­niveau an Details, Nuancen und Hellig­keits­werte“. Das Digital­rückteil integriert sich nahtlos in das IQ3-XF-Kamera­system. Kosten soll das IQ3 100MP Achro­matic Digitalback rund 50.000 US-Dollar.

Pressemitteilung von Phase One A/S: