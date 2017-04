Alle Gewinner und Finalisten der Profi-Kategorien

Archi­tektur:

Platz: Dongni, China Platz: Julien Chatelin, Frank­reich Platz: Diego Mayon, Italien

Dongni aus China hat die wachsenden Megacitys fotogrie­fiert.

Konzept:

Platz: Sabine Cattaneo, Schweiz Platz: Gao Peng, China Platz: Alexander Anufriev, Russische Föderation

Zeitge­nös­sische Themen:

Platz: Tasneem Alsultan, Saudi Arabien Platz: Li Sony, China Platz: Lorenzo Maccotta, Italien

Die saudische Fotografin Tasneem Alsultan setzt sich in ihrer Serie „Saudi Tales of Love“ mit dem Thema Heirat und Scheidung ausein­ander.

Zeitge­schehen & Nachrichten:

Platz: Alessio Romenzi, Italien Platz: Joe Raedle, USA Platz: Ivor Prickett, Irland

Alessio Romenzi hat in Sirte fotogra­fiert, der selbst ernannten Haupt­stadt des Islami­schen Staates in Libyen.

Alltag:

Platz: Sandra Hoyn, Deutschland Platz: Christina Simons, Island Platz: Alice Cannara Malan, Italien

Sandra Hoyn aus Deutschland hat in Ihrer Serie „The Longings of Others“ das schlimme Leben junger Prosti­tu­ierter in Bangla­desch dokumen­tiert.

Landschaft:

Platz: Frederik Buyckx, Belgien Platz: Kurt Tong, Großbri­tannien Platz: Peter Franck, Deutschland

Natur:

Platz: Will Burrard-Lucas, Großbri­tannien Platz: Ami Vitale, USA Platz: Christian Vizl, Mexiko

„African Wildlife at Night“ heißt die Serie, mit der Will Burrard-Lucas sich als bester Natur­fo­tograf durch­ge­setzt hat.

Porträt:

Platz: George Mayer, Russische Föderation Platz: Romia Ressia, Argen­tinien Platz: Ren shi Chen, China

Still­leben:

Platz: Henry Agudelo, Kolumbien Platz: Shinya Masuda, Japan Platz: Christoffer Askman, Dänemark

Sport:

Platz: Yuan Peng, China Platz: Eduard Korniyenko, Russische Föderation Platz: Jason O’Brien, Australien

Gewinner des Offenen Wettbe­werbs: Alexander Vinogradov, Russland

Das klassische Porträtfoto „Mathilda“ des russi­schen Amateur­fo­to­grafen Alexander Vinogradov wurde als bestes Foto aller Offenen Kategorien gewählt. Vinogradov ist damit der „Open Photo­grapher of the Year“ und gewinnt 5.000 Dollar Preisgeld. Für sein ausge­zeich­netes Bild eines jungen Mädchens hat ihn der Film „Léon – der Profi“ inspi­riert.

Mit dem Bild Mathilda wurde der russi­schen Amateur­fo­to­grafen Alexander Vinogradov als „Open Photo­grapher of the Year“ ausge­zeichnet.

Unter den zehn Gewinnern des Offenen Wettbe­werbs ist auch der Deutsche Ralph Gräf, der sich in der Kategorie Reise durch­setzen konnte.

Jugend­fo­tograf des Jahres ist Katelyn Wang, USA

Die 16jährige Schülerin Katelyn Wang aus Los Angeles, Kalifornien, erhält die Auszeichnung „Youth Photo­grapher of the Year“. Unter den Fotografen zwischen zwölf und 19 Jahren im Jugend­wett­bewerb setzte sich ihr Foto zum Thema „Schönheit“ durch. „On Top of the World“ hat sie in Chile am See Pehoé aufge­nommen.

Mit Katelyn Wang „On Top of the World“ hat Katelyn Wang ihr eher konven­tio­nelles Landschaftsfoto genannt, mit dem sie als „Youth Photo­grapher of the Year“ ausge­zeichnet wurde. Auf die Shortlist hatten es noch wesentlich spannendere Arbeiten geschafft.

„ Student Photo­grapher of the Year“: Michelle Daiana Gentile, Argen­tinien

Die 21jährige Michelle Daiana Gentile studiert an der „Escuela de Fotografía Motivarte“. Ihre Serie „Only Hope“ hat die Jury überzeugt. Zum Thema „Emotionen“ verbrachte sie zehn Tage mit Arbeitern einer alten Papier­fabrik in Argen­tinien. In dieser Zeit entstanden die Fotos ihrer Gewinner-Serie. Ihre Univer­sität erhält Foto-Equipment von Sony im Wert von 30.000 Euro.

Michelle Daiana Gentile aus Argen­tinien ist „Student Photo­grapher of the Year“.