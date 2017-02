Phase One hat in Zusam­men­arbeit mit LogicKey­board eine Mac-Tastatur entwi­ckelt, die speziell auf die Bedienung von Capture One Pro 10 zugeschnitten ist. Sie basiert auf dem Apple Pro Keyboard, besteht also aus einem robusten Alumi­ni­um­ge­häuse. Die Tasten sind zusätzlich mit den entspre­chenden Capture-One-Befehlen gekenn­zeichnet und außerdem farbig gruppiert.

Das „Custo­mized Keyboard for Capture One Pro 10“ ist ab sofort bei autori­sierten Phase-One-Händlern erhältlich, der Preis beträgt ca. 150 Euro. Es gibt das spezielle Keyboard mit Tasten­layout für ameri­ka­ni­sches und briti­sches Englisch sowie für Deutsch. Weitere Layouts will Phase One bei Bedarf nachreichen.