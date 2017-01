Der Spiel­wa­ren­her­steller Revell präsen­tiert auf der diesjäh­rigen Nürnberger Spiel­wa­ren­messe die Minidrohne C-me, die zusam­men­faltet in die Hosen­tasche passt. C-me ist zwar in erster Linie als flexible Alter­native zum Selfie-Stick gedacht, scheint aber eine Menge mehr zu können. Ausge­stattet ist die kleine Fotodrohne mit einer 8-Megapixel-Kamera, die in Full-HD filmt. C-me soll ab Frühjahr 2017 erhältlich sein und rund 200 Euro kosten.

Bislang sind Fotodrohnen Spezi­al­werk­zeuge, die man nicht mal eben in die Jacken­tasche stecken kann. Das will der deutsche Spiel­wa­ren­her­steller Revell nun mit C-me ändern. C-me hat etwa das Format eines Smart­phones (ist aber deutlich dicker), vor dem Start werden die vier Rotoren ausge­klappt. Damit bleibt C-me derart kompakt, dass die Minidrohne in die Hosen­tasche passt und eigentlich immer mitge­nommen werden kann.

Einfach zu handhaben

Beson­deren Wert hat Revell augen­scheinlich auf eine besonders einfache Bedienung gelegt. Das kleine Fluggerät wird via Smart­phone-App gesteuert. Dabei kann es automa­tisch eine Höhe von drei oder fünf Metern halten, auf Wunsch folgt C-me dem Piloten auf Schritt und Tritt. Auch landen kann C-me automa­tisch. Fast schon selbst­redend, dass die C-me-App Aufnahmen per Knopf­druck in diverse soziale Netze verteilt.

Die Infor­ma­tionen zur techni­schen Ausstattung sind bislang etwas dürftig. Revell gibt lediglich bekannt, dass die integrierte Kamera acht Megapixel auflöst, Videos in Full-HD-Auflösung aufnimmt und mit einem Bildsta­bi­li­sator ausge­stattet ist. Frei rotierbar scheint die Kamera nicht zu sein, statt­dessen setzt Revell offenbar auf ein Objektiv mit sehr großem Bildwinkel. Wie lange C-me mit einer Akkuladung in der Luft bleibt, lässt Revell derzeit offen.

Presse­mit­teilung der Revell GmbH: