Gary Fong hat sich für die Spiegel­losen der Sony-Alpha-6000-Familie einen cleveren Blitz­dif­fusor ersonnen. Das Plastik­kärtchen wird in den Zubehör­schuh gesteckt und sorgt dann für ein weiches Licht des Bordblitz‘. Bei Nicht­ge­brauch kann das Gary Fong Bounce Panel als Schutz­ab­de­ckung für das rückwärtige Display verwendet werden. Das Set besteht aus zwei Diffu­soren, einem neutral­weißen und einem für eine warme Licht­farbe. Es eignet sich für die Modelle Sony Alpha 6000, Alpha 6300 und Alpha 6500 und soll noch in diesem Monat für rund 23 Euro erhältlich sein.

Gary Fong Bounce Panel für die Sony Alpha Modelle 6000, 6300 & 6500

Mit den neuen Bounce-Panels stellt Gary Fong eine praktische Blitz-Diffuser-Lösung für Besitzer von Kameras aus Sony‘s kleiner spiegel­loser Alpha-Serie vor. Dieser einfach zu benut­zende aber extrem praktische Diffusor wird am Blitz­schuh der Kamera montiert und erhöht den Abstrahl­winkel des internen Blitzes. Das Blitz­licht wird nach oben gerichtet und weich gestreut, um harte seitliche Schatten und Hot-Spots zu elimi­nieren. Das Bounce-Panel beinhaltet zwei Farbop­tionen, die als Set verfügbar sind. Der Half Cloud Panel genannte weiße Diffusor ermög­licht eine neutrale Ausleuchtung und eignet sich zum Beispiel ideal zur dezenten und weichen Ausleuchtung auf Events, Hochzeiten und bei anderen Veran­stal­tungen. Der Amber Panel Diffusor wurde entwi­ckelt, um die Farbtem­pe­ratur der unter­ge­henden Sonne zu simulieren und einen insgesamt wärmeren Bildlook zu erzeugen.

Die Gary Fong Bounce-Panel wurden aus flexiblem Kunst­stoff gefertigt. Sie lassen sich vielseitig einsetzen und sind so kompakt, dass sie Platz in der kleinsten Tasche finden. Mit wenig Aufwand und noch weniger Technik lassen sich so Aufnahmen mit dem einge­bauten Blitz signi­fikant verbessern. Die Licht­fläche vergrößert sich durch das diffuse Abstrahlen exponen­tiell und leuchtet Personen, aber auch Gegen­stände sanft aus.

Der Half Cloud Panel genannte weiße Diffusor streut das Licht neutral und lässt sich in allen Standard-Blitz­si­tua­tionen einsetzen, die eine sanfte Ausleuchtung erfordern. Das können Portraits sein, die Hochzeits­ge­sell­schaft oder auch eine diffus auszu­leuch­tende Indoor-Szenerie. Der ebenfalls im Bounce-Panel Set enthaltene Amber Panel Diffusor wurde hingegen entwi­ckelt, um die Stimmung der unter­ge­hende Abend­sonne und eine insgesamt wärmere Farbtem­pe­ratur im Bild zu erzeugen. Bei Nicht­ge­brauch der Kamera, sowie bei Lagerung und Transport, kann das Bounce-Panel umgekehrt in den Blitz­schuh gesteckt werden und schützt so das empfind­liche Kamera­display passgenau vor Kratzern.

Features im Detail