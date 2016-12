Zwölf Bilder pro Sekunde bei 42,4 Megapixel Auflösung – mit der Alpha 99 II gibt Sony ein klares Bekenntnis zum A-Mount ab. Die Klein­bild­kamera will aber nicht nur mit schieren Leistungs­daten punkten, sondern auch mit einem völlig neuar­tigen „Hybrid Phase Detection AF“. Kann ihr das gelingen? Ich hatte während der photokina Zeit, mich etwas einge­hender mit der Alpha 99 II zu beschäf­tigen.

Genau vier Jahre ist es her, dass Sony mit der Alpha 99 letzt­malig eine Kleinbild-DSLR vorge­stellt hat. Jetzt folgt auf der photokina 2016 deren Nachfol­gerin, die Alpha 99 II. Wobei: Eine DSLR ist sie – wie auch schon die Alpha 99 – nicht. Denn bei den A-Bajonett-Kameras von Sony gibt es bereits seit Längerem keinen Schwing­spiegel mehr. Statt­dessen platziert Sony einen hauch­dünnen Strah­len­teiler im Lichtweg, der permanent rund 30 Prozent des Lichts zum dedizierten Phasen-AF-Modul abzweigt. Vorteil dieses Verfahrens: Das AF-Modul im „Spiegel­kasten“ wird fortwährend mit Infor­ma­tionen versorgt; SLT-Kameras befinden sich permanent im Live-View-Modus und können auch bei Video-Aufnahmen mit dem Phasen-AF scharf stellen.



Beim SLT-Konzept von Sony zweigt eine semit­rans­pa­rente Folie im Strah­lengang

etwas Licht für das AF-Modul ab.

Eckdaten der Alpha 99 II

42,4-Megapixel-Sensor im Kleinbild-Format, BSI-Design (nahezu identisch zum Sensor der Alpha 7R II)

Serien­bildrate mit bis 12 fps bei voller Auflösung, dabei AF- und AE-Nachführung

Neuar­tiger „Hybrid Phasen AF“ mit 79 Phasen­ver­gleichs­sen­soren im AF-Modul und 399 Phasen­ver­gleichs­zellen auf dem Bildwandler

5-Achsen-Bildsta­bi­li­sator

Elektro­ni­scher Sucher in OLED-Technik mit rund 2,4 Millionen dots Auflösung

4K-Video (max. 3840 x 2160 / 30p)

Markt­ein­führung: November 2016, Preis: 3.600 Euro

Gehäuse und Handling

Sony hat die die Technik der Alpha 99 II in ein sehr kompaktes Gehäuse gesteckt. Es ist nur wenige Milli­meter größer als das ihrer älteren APS-C-Schwester Alpha 77 II. Der Größen­un­ter­schied ist derart gering, dass sich der ursprünglich für die Alpha 77 II gedachte Hochfor­mat­griff VG-C77AM auch an der Alpha 99 II verwenden lässt.

Sony hat mir die Alpha 99 II auf der photokina für rund eine Viertel­stunde in die Hand gedrückt. Trotz ihrer kompakten Maße wirkt sie keineswegs mickrig. Auch die Anfass­qua­lität ist solide. Gegen die Einflüsse von Staub und Feuch­tigkeit ist die Kamera abgedichtet, eine sogenannte IP-Schutz­klasse gibt Sony jedoch nicht an.



Das Chassis sowie der überwie­gende Teil des äußeren Gehäuses bestehen bei der Alpha 99 II

aus einer leichten Magnesium-Aluminium-Legierung.

Mit der Alpha 99 II führt Sony ein völlig überar­bei­tetes Menüsystem ein. Waren bislang die sehr vielfäl­tigen Konfi­gu­ra­ti­ons­mög­lich­keiten wie zufällig auf das Kamera- bezie­hungs­weise Einstel­lungsmenü verteilt, gibt es jetzt nur noch zwei Kamera­menüs. Und darinnen hat Sony die Einstell­mög­lich­keiten logisch gruppiert, etwa in „Belich­tungs­steuerung“, „Blitz­ein­stel­lungen“ etc. Ich finde das neue Menüsystem deutlich übersicht­licher als die bishe­rigen Menüs bei Sony. Was aller­dings weiterhin fehlt: die Möglichkeit, sich ein eigenes Individual-Menü mit den 10, 20 am häufigsten verwen­deten Befehlen zusam­men­stellen zu können.



Ralf Ellersiek hat bereits das gesamte Menü der Alpha 99 II durch­ge­blättert, hier ist sein Video.

Dieses Jahr wird das α-System von Sony zehn Jahre alt. Hervor­ge­gangen ist es aus der α-Familie (in Europa als Dynax bekannt) von Minolta. Die SLRs von Minolta galten vielfach als Macintosh unter den Kameras, zuver­lässig und vor allem leicht bedienbar.

Diese Minolta-Gene stecken bis heute unver­kennbar ebenfalls in der α-Linie von Sony. So auch in der Alpha 99 II: Sie hat zum Beispiel einen kleinen Joystick, mit dem sich nicht nur das gewünschte AF-Feld (oder die AF-Gruppe) leicht anwählen lässt. Im sogenannten „Quick Navi“-Modus, bei dem das rückwärtige Display eine Vielzahl an Kamer­a­pa­ra­meter auflistet, lassen sich diese mit eben diesem Joystick ebenfalls ansteuern und dann schnell ändern. So gesehen kann die Alpha 99 II gut auf einen Touch­screen verzichten – eine inter­es­sante Bedien­al­ter­native wäre er trotzdem.

Von der Vorgän­gerin übernimmt die Alpha 99 II den „Front Multi Controller“ (Bild links). Dieses kleine Drehrädchen an der Kamera­front lässt sich frei mit einer Funktion belegen (AF-Modus, Belich­tungs­kor­rektur, Zeit, Blende etc.). Ursprünglich war der Regler dazu gedacht, die entspre­chenden Parameter möglichst lautlos während einer Video­auf­nahme ändern zu können. Jetzt rastet er auf Wunsch auch ein, was insbe­sondere Fotografen entge­gen­kommen dürfte.

Die Alpha 99 II mag aussehen wie eine SLR, ist aber keine. Anstelle eines optischen Suchers gibt es einen Video­sucher. Dieser EVF gehört mit zu den besten, die derzeit zu haben sind. Dank OLED-Technik stellt er Farben sehr diffe­ren­ziert dar, die Helligkeit ist (einmal abgesehen von gleißendem Gegen­licht) mehr als ausrei­chend. Vor allem aber erlaubt es der elektro­nische Sucher eine derartige Vielzahl an Infor­ma­tionen einzu­blenden, wie es bei klassi­schen SLR-Suchern einfach nicht möglich ist. Mir ist jeden­falls auf der photokina nur ein elektro­ni­scher Sucher unter­ge­kommen, der noch besser ist als der der Alpha 99 II: der EVF der Fujifilm GFX 50S.

Serien­bilder

Auf dem Papier beein­druckt die Alpha 99 II mit einer Serienbild-Leistung, die in dieser Form derzeit einzig­artig ist. 12 Fotos/Sekunde (fps) nimmt sie auf, und zwar bei voller Auflösung von 42,4 Megapixel. Eine Nikon D5 (21 Megapixel, knapp 7.000 Euro) ist auch nicht schneller, nur die Canon EOS-1D X Mark II (ebenfalls 21 Megapixel, ca. 6.300 Euro) geht mit 14 fps noch etwas flotter zur Sache.

Die Daten­mengen, die die fast doppelt so teuren Top-Modelle von Canon und Nikon verar­beiten müssen, sind aller­dings aufgrund ihrer deutlich gerin­geren Auflösung viel kleiner als bei der Alpha 99 II.

Der Hochfor­mat­griff VG-7 der Alpha 77 II passt auch an der Alpha 99 II.

Ich habe die Alpha 99 II mit ihren beiden höchsten Serien­bild­raten von 12 fps und 8 fps auspro­biert. Dabei rattert sie wie eine Nähma­schine, obgleich das Auslö­se­ge­räusch für sich genommen angenehm leise ist. Was aber in der Praxis viel wichtiger ist: Im Puffer­speicher der Alpha 99 II ist Platz für mindestens 60 JPEG-Aufnahmen oder gut 50 RAW-Fotos. Sie hält also die hohen Serien­bild­raten für wenigstens fünf Sekunden durch, bevor der Puffer voll ist. Dann aber ist Geduld angesagt: Bis der Zwischen­speicher geleert ist, friert die Alpha 99 II mehr oder weniger ein. Einzig weitere Aufnahmen sind möglich, der Weg ins Menü oder zur Wiedergabe bleibt dagegen blockiert.

Das unter­scheidet die Alpha 99 II dann doch von einer echten Sport­kamera wie die Nikon D5. Die bleibt nämlich sozusagen stets zu Diensten und erledigt das Speichern unauf­fällig im Hinter­grund. Immerhin infor­miert die Alpha 99 II (anders als die Alpha 6300 mit ähnlicher Serien­bildrate) mit einem Fortschritts­balken ausführlich darüber, wie lange sie für das Leeren des Puffers noch benötigen wird.

Und allzu lange dauert es auch nicht, bis die Bilddaten sicher auf die Speicher­karte trans­fe­riert sind; vielleicht so 20 Sekunden. Angesichts der sehr hohen Auflösung der Alpha 99 II und den daraus resul­tie­renden großen Bildda­teien finde ich das durchaus respek­tabel.

Möglich wird dies durch einen besonders schnellen Bionz-X-Prozessor, dem Sony in der Alpha 99 II noch ein „Front End LSI“ zur Seite stellt, ein eigener Duo-Core-Prozessor. Dieses Prozes­sor­ge­spann kümmert sich aber nicht nur um die Aufbe­reitung der Bilddaten, es ist unter anderem auch für die Steuerung des Autofokus zuständig.

Ein Problem hat Sony inzwi­schen gut gelöst: Bis zu einer Serien­bildrate von 8 fps zeigt der elektro­nische Sucher der Alpha 99 II ein Live-Bild, es kommt nur noch zu einer kaum wahrnehm­baren Dunkel­phase zwischen den Aufnahmen. Das sieht ganz ähnlich aus wie bei der Alpha 6300, bei der ich mich bereits ausführlich mit der Sucherbilddarstellung befasst habe.

Autofokus

Bei der Alpha 99 II basiert das AF-System auf zwei Kompo­nenten. Zum einen gibt es einen klassi­schen Phasen­ver­gleich-AF mit 79 Messzellen, der oben im Sucherbuckel sitzt. Hinzu kommen spezielle 399 Phasen-AF-Sensoren direkt auf dem Bildwandler. Diese beiden System kombi­niert die Alpha 99 II nun trick­reich zum sogenannten „Hybrid Phasen AF“, der in Summe aus 399 Messzellen und 79 Kreuz­sen­soren besteht.

So funktio­niert der „Hybrid Phasen AF“: