Im Rahmen der IFA 2015 hat Polaroid die digitale Sofortbildkamera „Snap“ vorgestellt. Sie ist mit einem 10-Megapixel-Sensor ausgestattet und hat einen ZINK-Drucker integriert, der eine Aufnahme in weniger als eine Minute zu Papier bringen soll. Noch ist nicht ganz klar, ob die Snap auch in Deutschland angeboten werden wird.

Herzstück der Snap ist ein ZINK-Drucker (ZINK steht für Zero Ink, also etwa „keine Tinte“), der ähnlich einem Thermosublimationsdrucker ein Bild auf speziellem Papier ausgibt. Dieses hat bei der Snap ein Format von 2 x 3 Zoll (5 x 7,6 cm). Die Snap ermöglicht Ausdrucke in Farbe, Schwarzweiß und im klassischen Polaroid-Look mit den charakteristischen weißen Rand. Laut Polaroid dauert es weniger als eine Minute, bis ein Foto ausgegeben ist. Währenddessen kann man mit der Snap weitere Bilder aufnehmen. Wieviel Blatt das Magazin der Snap fasst, sagt Polaroid nicht. Auch nicht, was ein einzelner Abzug etwa kosten wird.

Der in die Snap integrierte ZINK-Drucker bringt eine Aufnahme in weniger als eine Minute zu Papier.



Auch über die Kamera selber macht Polaroid kaum Angaben. Nur so viel: Ausgestattet ist die Snap mit einem 10-Megapixel-Sensor. Sie weist einen SD-Kartenschacht auf und kann bei eingelegter Speicherkarte die Aufnahmen wie jede andere Digitalkamera auch als Bilddatei speichern. Einen Selbstauslöser hat die Snap ebenfalls an Bord, um die Aufnahme von Selfies zu erleichtern. Die von Polaroid veröffentlichten Bilder zeigen ein Objektiv, das mit „3.4mm“ und „f2.8“ beschriftet ist.

Die Polaroid Snap wird es in vier Farben geben.



Das Design der Snap wirkt glatt und minimalistisch, es wurde vom renommierten Design-Studio Ammunition entworfen. Die Snap wird es in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Blau geben – ob auch in Deutschland, ist derzeit allerdings nicht klar. In den USA und Großbritannien soll die Snap im vierten Quartal 2015 für 99 Dollar respektive 99 Pfund auf den Markt kommen.

(Martin Vieten)