John Heart­field gehört zu den bedeu­tendsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhun­derts – vor allem, weil er ein Genre des Fotogra­fi­schen gleichsam im Alleingang erfunden hat: die politische Fotomontage. Jetzt zeigt die Berli­nische Galerie das Werk des Künstlers:

John Heart­field wurde 1891 in Berlin-Schmar­gendorf als Helmut Herzfeld geboren. Die Karriere begann mit dem neuen Namen: Nach einer Lehre als Buchhändler in Wiesbaden, dem Studium an der Kunst­ge­wer­be­schule in München und einem weiteren Studium an der Kunst- und Handwer­ker­schule in Charlot­tenburg, nannte sich Herzfeld seit 1916 „John Heart­field“ – vor allem, um gegen den natio­na­lis­ti­schen Ungeist der Kaiserzeit, gegen die anti-englische Kriegs­pro­pa­ganda zu opponieren.



John Heart­field: Krieg und Leichen, AIZ 18, 1932.

© Akademie der Künste, Berlin Kunst­sammlung, VG Bild-Kunst, Bonn 2009



Das künst­le­rische Werk Heart­fields ist bekannt, seine Arbeit als Typograf, seine dadais­ti­schen Arbeiten, seine Buchge­stal­tungen für den Malik-Verlag, doch vor allem seine politi­schen Fotomon­tagen, die er bereits seit den zwanziger Jahren anfer­tigte. Es sind in Publi­ka­tionen wie etwa der „Arbeiter Illus­trierten Zeitung“ erschienene Arbeiten, die sich gegen den Geist der Zeit stellen: gegen den Milita­rismus, gegen den Kapita­lismus, gegen den erstar­kenden Natio­nal­so­zia­lismus. 1933 musste Heart­field aus Deutschland fliehen, 1934 wurde er ausge­bürgert, doch aus dem Prager Exil und später von London aus agitierte er weiter gehen die Nazis.

Jetzt erinnert eine große Ausstellung an den 1968 in Ostberlin verstor­benen, in der DDR vielfach geehrten Künstler, der auch in politi­schen Schriften wie „Der Sinn von Genf: Wo das Kapital lebt, kann der Friede nicht leben!“ seine Überzeu­gungen darlegte – und über den Bertolt Brecht schrieb, er sei ein großer Satiriker, der „auf einem von ihm selbst erschaf­fenen Feld, der Fotomontage“ Gesell­schafts­kritik übe.



John Heart­field: John Heart­field mit Polizei­prä­sident Zörgiebel, 1929, Origi­nal­montage / Deutsche Eicheln, AIZ, 37, 1933.

© Akademie der Künste, Berlin Kunst­sammlung, VG Bild-Kunst, Bonn 2009





Die Ausstellung „ZEITaus­SCHNITTE. Fotomon­tagen 1918 bis 1938“ in der Berli­ni­schen Galerie präsen­tiert einen Künstler und Kommu­nisten, der Zeit seines Lebens nicht unumstritten war. Oft als verbis­sener Agitator abgetan, als politi­scher Handwerker, war es schließlich auch Heart­field selbst, der sich nie als Künstler, sondern eher als „Monteur“ bezeichnet hat: einer, der – in einem sehr modernen, beinahe postmo­dernen Sinne – mit vorge­fun­denem Material arbeitete. Viele seiner Werke sind weltbe­kannt, etwa jenes Haken­kreuz aus blutigen Henkers­beilen – oder auch der Röntgenbild-Adolf Hitler, der „Gold schluckt und Blech redet“.

„Die unerträg­lichen Ereig­nisse“, so fasste es einmal Oskar Maria Graf zusammen, „sind die Antriebs­kräfte seiner Kunst …“

(Marc Peschke)





Ausstellung:

Berlinische Galerie

ZEITaus­SCHNITTE. Fotomon­tagen 1918 bis 1938

29. Mai bis 31. August 2009









Rechts: John Heart­field: Hjalmar oder das wachsende Defizit, AIZ, 14, 1934.

© Akademie der Künste, Berlin Kunst­sammlung, VG Bild-Kunst, Bonn 2009





Text (unter AIZ – Arbeiter Illus­trierte Zeitung): Die Presse meldet, daß der Reichs­bank­prä­sident Dr. Hjalmar Schacht, um das Vertrauen maßgeb­licher Kreise zu stärken, die Änderung seines Namens in Hjalmar Helfersich beantragt hat. (Der seiner­zeitige Reichs­bank­prä­sident Helfferich schuf nach dem Infla­ti­ons­ge­schäft die sogenannte Rentenmark.)