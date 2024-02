Neue Billingham Taschenserie 5 225 MKII, 335 MKII, 445 MKII und 555 MKII

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Billingham in Deutschland und Österreich, ist stolz darauf, die aktualisierten Versionen der berühmten Billingham Series 5 Taschen vorzustellen – die 225 MKII, 335 MKII, 445 MKII und 555 MKII.

Seit 1973 ist die renommierte Marke Billingham ein Synonym für robuste und stilvolle Kamera-, Laptop- und Reisetaschen. Die in England gefertigten Taschen kombinieren wasserdichtes Segeltuch, Messing und echtes Leder zu einer außergewöhnlichen Handwerkskunst. Jede Tasche besteht aus einer dreilagigen, wasserdichten Konstruktion, die langlebige Qualität und Raffinesse für anspruchsvollste Benutzer garantiert.

Seit vielen Jahren sind die Billingham 225, 335, 445 und 555 die beliebtesten Fototaschen bei Profis und Amateuren für ihr großes Fassungsvermögen und ihre legendäre Haltbarkeit. Diese Taschen haben die ganze Welt bereist, vom Filmset bis zur Frontlinie des Fotojournalismus.

Die Popularität dieser Taschen erreichte ihren Höhepunkt in der Ära der analogen Kameras. Mit dem Aufkommen größerer spiegelloser Kameras wie der Nikon Z9, der Canon R3 und der Fujifilm GFX-Serie (und ähnlicher kleinerer Kameras mit Batteriegriff oder mehreren Objektiven) ist das Interesse an diesen zuverlässigen Begleitern wieder gestiegen.

Vor diesem Hintergrund wurden von Billingham aktualisierte Versionen dieser Taschen der Serie 5 entworfen – die 225 MKII, 335 MKII, 445 MKII und 555 MKII. Sie werden in den Farben Schwarz, Salbei und Khaki erhältlich sein. Das 335 MKII wird ausschließlich in Navy/Chocolate statt in Schwarz erhältlich sein.

Die Modelle 225 MKII und 335 MKII sind jetzt mit einem 50 mm breiten Schultergurt und einem SP20-Schulterpolster ausgestattet, um den Tragekomfort zu verbessern, genau wie die größeren Modelle 445 und 555. Alle Taschen der Serie 5 MKII sind jetzt mit einem Trolleygurt und einer V-Bridge 15 für die Objektivfixierung ausgestattet, was bei den Vorgängerversionen noch nicht der Fall war. Die wichtigsten Verbesserungen der Serie 5 wurden auch bei diesen Taschen beibehalten, wie z.B. genähtes, gepolstertes Innenfutter, Klettverschlüsse zur sicheren Befestigung der Trennwände, verbesserte StormBlock-Imprägnierung, Tuk-Top”-Reißverschluss und strapazierfähige, geschlossenzellige Schaumstoffpolsterung.

Einzigartige Merkmale:

Alle MKII-Modelle sind hinten mit einem Gepäckgurt ausgestattet. Ein beliebtes Merkmal des Hadley Small Pro, Hadley Pro 2020 usw., das in Verbindung mit einem Trolleykoffer zusätzlichen Komfort bietet.

Alle MKII-Modelle werden mit einem breiteren 50-mm-Gurt und einem breiteren SP20-Schulterpolster ausgestattet. Die bisher nur für die Taschen 445 und 555 erhältlichen Taschen 225 MKII und 335 MKII lassen sich nun auch über längere Zeiträume hinweg bequem tragen.

Alle MKII-Modelle werden mit einer gepolsterten “V-Bridge 15”-Trennwand geliefert – sehr nützlich, um ein Kameraobjektiv in den Taschen zu halten. Bisher war dies eine optionale Zusatzleistung.

Alle MKII-Modelle werden mit SuperFlex-Trennwänden geliefert, die mit denen der aktuellen 5er-Serie identisch sind.

Unsere früheren Taschen der 5er-Serie haben im Laufe der Jahre viele Verbesserungen erfahren, und die MKII-Versionen werden diese zusätzlichen Funktionen beibehalten. Zu den Verbesserungen gehören ein eingenähtes, gepolstertes Innenfutter und zwei Klettverschlüsse, mit denen die Trennwände im Hauptfach besser befestigt werden können. Der “Tuk-Top” ermöglicht das Verstecken der Reißverschlüsse der Fächer, während die verbesserte “geschlossenzellige” Schaumstoffpolsterung die Widerstandsfähigkeit erhöht. Der neu gestaltete “Delta”-Gurt stabilisiert die Tasche und verhindert ein Umkippen. Er unterstützt die Anbringung von Delta-Endtaschen auf jeder Seite für zusätzlichen Stauraum.

Empfohlenes Zubehör: SuperFlex Trennwände (vor allem in den Größen ‘8-15’, ‘9-15′, ’10-18′ und ’10-18′), SuperFlex Klappen, DF Trennwände (vor allem in der Größe ’15-15’) und Delta Endtaschen sind wahrscheinlich das beliebteste Zubehör für diese Taschen.

Viele Computer passen bequem in die Vordertasche, die sich über die gesamte Länge der Tasche erstreckt. Der 225 MKII kann beispielsweise ein 11-Zoll-iPad Pro tragen, der 335 MKII ein 14-Zoll-MacBook Pro und der 445 MKII und 555 MKII ein 16-Zoll-MacBook Pro.

Die aktualisierten MKII-Taschen sind nun in den Farben Schwarz, Salbei und Khaki erhältlich und ergänzen das bestehende Billingham-Sortiment. Das Modell 335 wird exklusiv in Navy Canvas erhältlich sein, was die Kollektion um eine einzigartige Option erweitert.

Die Delta Pocket wird in Navy Canvas / Chocolate Leather erhältlich sein, passend zum 335 in dieser Farbe.

Die Produktion der Vorgängermodelle 225, 335, 445 und 555 wurde jetzt eingestellt, um Platz für die neuen MKII-Versionen zu schaffen. Sobald diese ausverkauft sind, sind sie nicht mehr erhältlich.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Billingham Series 5 Taschen 225 MKII, 335 MKII, 445 MKII und 555 MKII sind bei Billingham Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Die UVPs betragen 529,99 € für den 225 MKII, 559,99 € für den 335 MKII, 589,99 € für den 445 MKII und 659,99 € für den 555 MKII.

