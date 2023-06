Bei Nikons jüngstem Modell Z 8 kann es zu Problemen mit dem Objektiv-Bajonett kommen. An den betroffenen Kameras rastet das Objektiv nicht ordnungsgemäß ein, sodass es nicht verriegelt ist und abfallen kann. Nikon ruft die betroffenen Kameras zurück und behebt den Fehler kostenlos – auch noch nachdem die Garantie abgelaufen ist.

Nikon teilt in einer kurzen Service-Notiz mit, dass bei der Z 8 „in manchen seltenen Fällen das Objektiv nicht an der Kamera angebracht werden kann, da das Objektiv nicht in die verriegelte Position gedreht werden kann“. Nikon sind inzwischen die Serialnummern der betroffenen Kameras bekannt, sie werden kostenlos repariert.

Unbestätigten Meldungen zufolge soll die Mehrzahl der fehlerhaften Kameras nach Europa geliefert worden sein. Ob ihre Z 8 betroffen ist, können Besitzer anhand der Seriennummer online prüfen. Weitere Informationen dazu hat Nikon hier veröffentlicht.