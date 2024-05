Canon kündigt heute offiziell die EOS R1 an. Das zukünftige Top-Modell der EOS R-Familie richtet sich mit seinem integriertem Hochformatgriff und dem auf Sportszenarien optimierten Autofokus vor allem an professionelle Fotografinnen und Fotografen. Technisch Details zur EOS R1 oder einen Preis nennt Canon derzeit nicht. Zu erfahren ist lediglich, dass die Kamera noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll und Canon an „Feldtests für diese Kamera bei anstehenden internationalen Sportereignissen“ arbeitet.

Pressemitteilung von Canon Deutschland: