Canon: Zwei weitere RF-Objektive noch dieses Jahr? +++ Fujifilm: X-H2 mit 40 Megapixel? +++ OM System (Olympus): Steht Wow-Kamera vor der Tür? +++ Panasonic: GH6 noch vor Jahresende? +++ Hat Sony beim Sensor der Alpha 7S III geschummelt?

Canon plant offenbar, noch dieses Jahr zwei weitere RF-Objektive auf den Markt zu bringen. Das ergibt sich das dem letzten Quartalsbericht. Canon gibt dort bekannt, das RF-Line-Up noch dieses Jahr auf 26 Modelle zu erweitern. Derzeit sind es 24 Objektive, inklusive dem kürzlich vorgestellten RF 5.2mm f/2.8L Dual Lens Fisheye –­ zwei fehlen also noch.

Dass Fujifilm seine nächste Generation X-Mount-Kameras mit höherer Sensorauflösung plant, hat der Hersteller ja bereits anlässlich der jüngsten Objektivvorstellung durchsickern lassen. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass die für bald erwartete X-H2 das erste Modell der Familie mit mehr als 26 Megapixel werden könnte. Die Rede ist von einem Stacked-BSI-Sensor mit 36 bis 40 Megapixel. Der wäre dann gut genug für 8K-Video.

Olympus wird als Kameramarke bald verschwinden. Zukünftig wird der Markenname OM System auf den Kameras prangen. Zur Einführung der neuen Marke hat Eigner OM Digital Solutions einen ersten Blick auf die seit Längerem in Aussicht gestellte Wow-Kamera gewährt – im Promo-Video zu OM System. Lange dürfte es bis zur Präsentation wohl nicht mehr dauern.

Bringt Panasonic die bereits angekündigte GH6 noch in diesem Jahr? Führende Gerüchteköche zweifeln daran – zu wenige Informationen sind in letzter Zeit zum kommenden Micro-Four-Thirds-Flaggschiff durchgesickert. Möglicherweise ist auch Panasonic zunehmend Opfer der Halbleiter-Krise, die auch vor den Kameraherstellern nicht Halt macht.

Hat Sony bei der Alpha 7S III einfach einen 48-Megapixel-Sensor genommen und durch Pixel-Binning die Auflösung auf 12 Megapixel reduziert? Also vier kleine Pixel zu einem größeren 2×2-Array zusammengefasst? Das jedenfalls will The Landingfield beim Blick durchs Mikroskop auf einen zerlegten Alpha-7S-III-Sensor herausgefunden haben. Vorteil dieser Lösung: Der Dynamikumfang ist größer. Nachteilig wirkt sich das Pixel-Binning allerdings auf das Bildrauschen bei geringen ISO-Werten aus. Vielleicht gab es aber auch schlicht wirtschaftliche Gründe für das ungewöhnliche Sensor-Design: Sony konnte so auf ein bestehendes Design zurückgreifen, anstatt den Bildwandler der Alpha 7S III von Grund auf neu zu entwickeln.