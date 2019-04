Start in den Foto-Frühling: Neue Ausgabe „Hochzeitsfotografie“ setzt Trends

Frisch zum Frühling und zum Beginn der Hochzeits-Saison kommt jetzt die neue fotoPRO Edition „Hochzeitsfotografie“ auf den Markt. Das aufwändig produzierte Sonderheft präsentiert auf 148 Seiten die neuesten Themen und Trends rund um die boomende Wedding-Fotografie: Neue Looks und Styles, bildstarke Portfolios der besten Professionals mit tollen Praxistipps und alles rund um aktuelle Kamerasysteme, multifunktionales Licht-Equipment, überzeugende Video-Produktionen sowie Drohnen und Fotozubehör.



Was bewegt die Hochzeitsfoto-Szene in 2019? Wie fotografiere ich im angesagten „Bohemian-Style“? Wie setze ich den Trend zu Natürlichkeit in starke Bildkompositionen um? Wie inszeniere ich das Brautpaar auch unter Zeitdruck in Bildern, die einfach nur begeistern? Und welches Kamerasystem passt zu welchem „Hochzeitsfotografen-Typ“? Wo bekomme ich neue Motiv-Ideen für atemberaubende Hochzeitsfotos her? Wie finde ich meine Kunden und wie verkaufe ich meine Bilder am besten? Wie kann ich aus den Trends „Bilder selber Printen“ und „Analoge Fotografie“ neue Business-Strategien entwickeln und umsetzen? Und wie kann ich endlich sehr viel Zeit sparen mit den richtigen Software-Tools?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die neue fotoPRO Edition „Hochzeitsfotografie“, die ab sofort für 9.95 Euro im Zeitschriftenhandel oder direkt bestellbar über https://imaging-media-house.de/fotopro-edition/ erhältlich ist.



„Mit der zweiten Edition zum Thema Hochzeitsfotografie wollen wir allen Fotografinnen und Fotografen wieder ganz neue Inspirationen, Ideen und Konzepte für ihr erfolgreiches Wedding-Business an die Hand geben. Dieser Markt boomt, ist unglaublich kreativ und offen für neue Trends. Unsere Edition „Hochzeitsfotografie“ fasst alles zusammen, was erfolgreiche Professionals heute in diesem Genre wissen müssen,“ erläutert Florian Schuster, Chefredakteur und Co-Herausgeber der fotoPRO Edition Hochzeitsfotografie.