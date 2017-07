Das ist konsequent: Die kanadische Fotojournalistin Barbara Davidson hat den Blick auf die Straße aus dem Auto heraus fotografiert – mit der Automotive-Kamera des „City Safety“-Systems eines Volvo XC60. Entstanden sind auf diese Weise Schwarzweißbilder aus ungewöhnlicher Perspektive, in denen im Fahrweg identifizierte Objekte markiert sind.

Wie sieht eigentlich eine Auto-Kamera, die Fußgänger auf der Straße und Hindernisse erkennen soll, die Welt? Das wollte Volvo wissen und bat die kanadische Fotojournalistin Barbara Davidson, die Straßen Kopenhagens mit der Sicherheitskamera eines Volvo XC60 zu fotografieren. Keine einfache Aufgabe für die dreifache Gewinnerin des Pulitzer-Preises und zahlreicher weiterer Awards. Denn zur Wahl des Bildausschnitts musste der gesamte Wagen entsprechend dirigiert werden.

Beim „City Safety“-System von Volvo filmt eine Kamera hinter der Windschutzscheibe fortwährend die Fahrbahn vor dem Fahrzeug. Üblicherweise bekommt der Fahrer die Bilddaten nicht zu sehen, sie werden zusammen mit den Telemetrie-Daten direkt zum Bordcomputer geschickt und dort ausgewertet. Laut Volvo werden sie nicht dauerhaft gespeichert, die Bilder der Bordkamera sind eine flüchtige Angelegenheit.

Eigenwillige Aufnahmetechnik

Für die Aufnahmen von Barbara Davidson zapften Techniker den Bilddatenstrom aus dem Bordcomputer ab und leiteten ihn als Echtzeit-Video auf einen Monitor im Inneren des Fahrzeuges weiter. Davidsons fotografische Aufgabe bestand nun darin, den Fahrer anhand des Monitorbildes so zu dirigieren, dass die Bilder ihren fotografischen Vorstellungen entsprachen.

So entstanden „im Zusammenspiel von Kunst und Technik“ (Davidson im Making-of-Video) nicht einfach nur Schwarzweißbilder – das „City Safety“-System markiert zudem alle erkannten Fußgänger, Fahrradfahrer und alle Objekte im Fahrweg des Wagens. In Blau alles, was sich bewegt, in Rot statische Objekte. Zahlenwerte unterhalb der Rahmen stehen für die ermittelte Entfernung, eine laufende Nummerierung über dem Rahmen dient zur Verfolgung der einzelnen Objekte im Bild. Diese Markierungen verleihen den leicht an „Film Noir“ erinnernden Bildern einer ganz eigenen, technischen Touch.