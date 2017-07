Nikon arbeitet offenbar an einer Kamera, die mit einem gebogenen Sensor ausgestattet ist. Das legt ein Patent nahe, das Nikon dieser Tage in Japan veröffentlicht hat. Es beschreibt ein Weitwinkelobjektiv für eine Kamera mit „curved sensor“. Könnte die von Nikon kürzlich in Aussicht gestellte professionelle Spiegellose also mit einem gebogenen Sensor ausgestattet sein?

Nikon hat unter der Nummer P2017-125904A letzte Woche in Japan ein Patent veröffentlicht, das ein Weitwinkelobjektiv für eine Kamera mit gebogenem Sensor beschreibt. Gerade bei Weitwinkelobjektiven bietet ein konkav geformter Sensor eine Reihe von Vorteilen: Da auch die Randstrahlen möglichst rechtwinklig einfallen, wird Vignettierung und Schärfeverlust an den Bildrändern verhindert oder wenigstens reduziert. Zudem ermöglicht es ein gebogener Sensor, die Objektive kleiner oder lichtstärker auszuführen.

Skizze aus der Patentschrift, die den Vorteil eines gekrümmten Bildsensors illustriert.

Das schießen jetzt sofort die Spekulationen ins Kraut, Nikon könnte die kürzlich versprochene professionelle Spiegellose mit einem gebogenen Sensor ausstatteten. Das ist eher unwahrscheinlich, denn ein Sensors lässt sich nur für eine Brennweite optimal krümmen. Falls Nikon überhaupt auf Grundlage des jetzt veröffentlichten Patents eine Kamera entwickeln sollte, wäre es allenfalls eine Edel-Kompakte à la Sony RX1R.

Auch wenn Illustrationen in Patentschriften immer sehr allgemein gehalten sind: Nikon scheint das jetzt patentierte Objektiv und die Kamera mit gebogenem Sensor als Einheit zu sehen.