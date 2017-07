Noch immer hat Nikon kein professionelles spiegelloses Kamerasystem im Portfolio. Doch das könnte sich einer Aussage des Nikon-Boss Kazuo Ushida bald ändern. Ushida versprach letzte Woche in einem Interview mit einer japanischen Zeitung schon bald eine spiegellose Systemkamera, die die Modelle der Konkurrenz in den Schatten stellen würde. Dass Nikon derzeit ein neues Spiegelloses System entwickelt, hat inzwischen ein Unternehmenssprecher in den USA bestätigt.

Vor ein paar Tagen machte im Netz der Auszug aus einem Interview der japanischen Zeitung Nikkan Kogyo Shimbun mit Kazuo Ushida die Runde, in dem der Nikon-Boss andeutete, dass Nikon ein professionelles spiegelloses Kamerasystem entwickelt – auch photoscala hat darüber berichtet. Auf Nachfrage des amerikanischen Online-Magazins DPReview hat dies nun ein nicht näher genannter Unternehmenssprecher bestätigt.

DPReview zitiert den Nikon-Sprecher mit den Worten: