Das neugegründete Unternehmen C. P. Goerz American Optical Co Inc. startet heute eine Kickstarterkampagne für das ungewöhnliche Objektiv Citograph 35. Das Weitwinkel mit 35 Millimeter Brennweite wird nicht fokussiert und kommt ohne einstellbare Irisblende aus. Falls die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist, soll das C.P. Goerz Citograph 35 ab Frühjahr 2018 mit Anschlüssen für die gängigen Systemkameras erhältlich sein.

Das C.P. Goerz Citograph 35 funktioniert nach dem Hyperfokal-Prinzip, es bildet nach Angaben des Anbieters alles im Bereich von drei Metern Entfernung bis Unendlich scharf ab. Ihre große Tiefenschärfe erzielt die Reportage-Brennweite durch eine entsprechend kleine Blende, die fix vorgegeben ist – Angaben zur Lichtstärke macht C.P. Goerz nicht.

Der Verzicht auf eine Fokusgruppe sowie eine regelbare Irisblende erlaubt eine besonders kompakte Bauform. Gerade einmal 23 Millimeter ist das Citograph 35 lang, das Gewicht beträgt 120 Gramm. Der optische Aufbau besteht aus vier Elementen in drei Gruppen.

Konzipiert hat das Objektiv der Kölner Fotograf Benedikt Hartmann. Übliche Kleinbildobjektive waren ihm zu unhandlich, einem Autofokus vertraut er nach eigenen Aussagen nicht so sehr. Und da Hartmann angibt, bevorzugt mit Blende F/8 zu fotografieren (ein Hinweis auf die Lichtstärke des Citograph 35?), lag es für ihn nahe, ein entsprechendes Hyperfokal-Objektiv zu konstruieren.

Mit dem C.P. Goerz Citograph 35 belebt Benedikt Hartmann nun eine Marke wieder, die seit 1926 nicht mehr existierte. Dabei war die Optische Anstalt C. P. Goerz bis zum Ende des Ersten Weltkriegs einer der größten Objektivhersteller weltweit gewesen. Nach dem Krieg brach indes das Militär als bis dato größter Kunde weg, C. P. Goerz geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten und ging in den 20er Jahren in der Zeiss Ikon auf.

Noch bis zum 27. Juli 2017 läuft eine Crowdfunding-Kampagne für das C.P. Goerz Citograph 35 auf Kickstarter. Unterstützer haben aktuell die Möglichkeit, sich das Objektiv für 219 US-Dollar zu sichern, regulär soll es 549 US-Dollar kosten. Ab März 2018 soll das Citograph 35 ausgeliefert werden. Es wird mit Anschlüssen für Nikon, Canon, Sony, Leica M, Micro Four Thirds und Fujifilm X sowie in diversen Farben erhältlich sein.