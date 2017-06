Bringe mit der Lomo’Instant Panama Sonne in deinen Alltag

Wir präsentieren eine neue Version eines Lomography-Favoriten: halte deine Sommerabenteuer mit der Lomo’Instant Panama fest!

Im einzigartigen Sommerdesign: Inspiriert von einer modernen Großstadt, unglaublichen Regenwäldern und wunderschönen Küsten – diese kleine Sofortbildkamera ist dein perfekter Begleiter für den Sommer.

Beeindruckende Möglichkeiten: Experimentiere mit unbegrenzten Doppelbelichtungen, Farbgelfiltern, dem BULB-Modus für unendlich lange Belichtungszeit und vielem mehr!

Lomographys Sofortbildfamilie wächst immer weiter: Mit einer großen Auswahl an bunten und kreativen Sofortbildkameras schafft es Lomography, die Magie dieser besonderen Art der Fotografie aufrechtzuerhalten.

Im einzigartigen Sommerdesign

Inspiriert vom exotischen Geruch der Regenwälder, dem Poltern von Tamborito-Trommeln und dem salzigen Geschmack der Meerluft tropischer Inseln, ist die Lomo’Instant Panama eine Sofortbildkamera, die dich an neue kreative Ufer transportieren wird. Setze deine fotografischen Ideen mit einem Design um, das so frisch ist wie eine sanfte Meeresbrise — deine Sommerbräune wird verschwinden, aber deine Erinnerungen werden dir für immer erhalten bleiben. Die Lomo’Instant Panama ist jetzt im Lomography Online-Shop und in Gallery Stores weltweit erhältlich.

Beeindruckende Möglichkeiten

Die Lomo’Instant bietet dir grenzenlose Möglichkeiten. Sie ist benutzerfreundlich und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Unter anderem hat sie drei verschiedene Aufnahmemodi, mit denen du diesen Sommer deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Genieße unbegrenzte Mehrfachbelichtungen, verwende den Langzeitbelichtungsmodus, um den Sonnenuntergang einzufangen, kontrolliere deinen Blitz durch manuelles Ein- und Ausschalten und verwandle deine Sommernächte mit Farbgelfiltern in bunte Kunstwerke. Nutze einen Fisheye-, Close-Upoder Portrait-Objektivaufsatz, um eine ganz neue Perspektive deiner Abenteuer zu erleben! Und das Beste daran? Du kannst deine Erlebnisse sofort mit anderen teilen!

Lomographys Sofortbildfamilie wächst immer weiter

In unserem zunehmend digitalisierten Zeitalter hat es etwas Magisches, seinen Fotos beim Entwickeln zusehen zu können. Lomography liebt Sofortbildfotografie. Die Lomo’Instant Panama ist die neueste Ergänzung unseres stetig wachsenden Angebots an Sofortbildinnovationen. Sprenge mit der Lomo’Instant alle kreativen Grenzen, nutze die Breite der Lomo’Instant Wide für besonders große Erlebnisse, mache mit der Lomo’Instant Automat perfekt belichtete Schnappschüsse und schieße mit der Lomo’Instant Automat Glass — der weltweit ersten Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv aus Glas — gestochen scharfe Meisterwerke. Lomography widmet dem Medium der Sofortbildfotografie sogar eine ganze Kategorie bei den TEN AND ONE: Annual Lomography Photo Awards und gibt Lomographen auf der ganzen Welt die Chance, mit ihren Sofortbild-Kreationen fantastische Preise zu gewinnen.