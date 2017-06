Das Deutsche Kameramuseum in Plech nahe Nürnberg richtet ab Fronleichnam die zweiten Plecher Fototage aus. Vom 15. Bis 18. Juni gibt es Workshops zur analogen und digitalen Fotografie, eine Film- und Fotobörse, Fototouren sowie erweiterte Öffnungszeiten im Kameramuseum von Kurt Tauber.

Das Deutsche Kameramuseum in Plech nahe Nürnberg ist inzwischen weit über die Region hinaus bekannt. Unter anderem ist dort das Ladengeschäft von Photo Fischer aus Rhauderfehn mit seiner Einrichtung aus den 50er Jahren wieder aufgebaut worden.

Ab kommenden Donnerstag, der in Bayern ein Feiertag ist, richtet das Deutsche Kameramuseum zum zweiten Mal die Plecher Fototage aus. Los geht’s an Fronleichnam mit dem Workshop „Grundlagen der Fotografie“ unter anderem von Hochschullehrer Jens Werlein. Der Workshop richtet sich sowohl an Analog- wie auch an Digitalfotografen.

Ein Höhepunkt dürfte ein Workshop unter anderem zur überdimensionalen Agfa-Box sein, der am Samstag über die Bühne geht. Bis zu zehn Interessierte bekommen hier alte Fotoapparate in die Hand gedrückt und dürfen sich nach einer kurzen Einweisung an verschiedene Motiven probieren. Abends werden die Filme entwickelt und gescannt. Eine ideale Möglichkeit, sich einmal an die analoge Fotografie heranzuwagen.

Am Sonntag gibt es die 2. Große Plecher Film- und Fotobörse. Für Besucher ist der Eintritt frei, Anbieter erhalten für eine kleine Leihgebühr von fünf Euro einen Tisch in der Größe 120 x 60 cm. Das Deutsche Kameramuseum ist während der Plecher Fototagen 2017 ab Freitag geöffnet.

Weitere Informationen: Plecher Fototage 2017

Titelbild: © Deutsches Kameramuseum