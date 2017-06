PermaJet, Anbieter profes­sio­neller Inkjet-Fotopa­piere, stellt das Titanium Lustre 280 vor. Das Papier ist mit Silber­pig­menten versehen, die für einen natürlich leuch­tenden Silber­effekt sorgen sollen. Ein Papier, das sich sehr gut für Landschafts- und Hochzeits­fo­to­grafie, auch in Schwarzweiß, eignet. Das Titanium Lustre 280 ist in diversen Formaten zwischen 6x4 Zoll und DIN A2 sowie als Rollenware mit einer Breite von 12 bis 60 Zoll erhältlich. Preise teilt Permajet nicht mit.

Titanium Lustre 280 – Echter Metallic-Look durch Silberpigmente

Die PermaJet Produkt­linie „DIGITAL PHOTO” umfasst Inkjet­pa­piere der Extra­klasse. Eine ganz besondere Bildwirkung verspricht das neue PermaJet Titanium Lustre 280. Die metal­lisch wirkende Oberfläche gibt Motiven eine ungewöhn­liche, einmalige Tiefe, Leucht­kraft, Brillanz und Schär­fe­wirkung. Neben Hochzeits-, Landschafts- oder Produkt­fo­to­grafen können auch SW- und HDR-Fans eine ganz neue Seher­fahrung erzielen.

Dietzenbach, Mai 2017 – Das neue PermaJet Titanium Lustre 280 Fotopapier besitzt ein sehr feines Pearl-/Lustre-Finish. Diese einmalige, faszi­nie­rende Oberflä­chen­struktur unter­stützt den spezi­ellen Silber­effekt und lässt die Ergeb­nisse sehr edel wirken. Anders als bei Mitbe­wer­ber­pa­pieren verändert sich bei der seitlichen Betrachtung weder die Wieder­ga­be­qua­lität noch die Farbe, vor allem bei monochromen Ausdrucken. Es handelt sich dabei nicht um ein Papier mit dem so genannten Pearl- oder Silber­schim­mer­effekt, sondern um ein Material mit Silber­pig­menten, welches einen unver­gleichbar natürlich leuch­tenden Silber­effekt erzeugen kann. Das Papier ist auch im beliebten A2-Format verfügbar.

Umfang­reiche technische Erfah­rungen aus dem analogen Labor­umfeld und modernste Produk­ti­ons­tech­niken sind die fundierte Basis für die Entwicklung der PermaJet Profes­sional Druck­pa­piere. Diese enorm umfang­reiche, weltweite geschätzte Kollektion von mikro­porös beschich­teten Inkjet-Medien kann durch höchste Qualität, Konstanz und spezielle Features immer mehr Anwender überzeugen. Mit den auf die jewei­ligen Bedürf­nisse optimierten Medien und den sehr breit angelegten Materi­al­ei­gen­schaften gibt PermaJet Top-Fotografen, Druck­dienst­leistern, Grafikern, Designern und Künstlern das Beste vom Besten an die Hand! Das sind Papiere, die einen sicht- und fühlbaren Mehrwert zu einem komfor­tablen Preis bieten. Etwas beson­deres stellt dabei das neue und bereits von Briti­schen Hochzeits- und Gesell­schafts­fo­to­grafen prämierte PermaJet Titanium Lustre 280 dar.

Erstaunliche Bildeffekte mit besonderer Wirkung

Manchmal kann ein bisschen mehr Glanz das Motiv enorm aufwerten, die Bildwirkung sichtbar steigern, gar in einen neuen Level führen. Der gewöhn­liche Hochglanz reicht dann nicht mehr aus. So greifen Kenner zu Papieren mit metal­li­schem Aussehen. Deren exklusive Bildwirkung verbirgt sich im Papier: Effekt­pig­mente sorgen für die ungewöhn­liche Strahl­kraft der Motive. Perfekt für metal­lische Objekte, Hochzeit, Schmuck, aber auch für plakative HDR- und monochrome SW-Motive. Wenige Hersteller haben dieses recht neue und verstärkt nachge­fragte Material sowohl als Blatt- als auch Rollenware im Programm. Wichtig ist, dass das Druck­papier mit den gängigen Inkjet-Druckern kompa­tibel ist und strei­fen­freie, brillante und scharfe Ausdrucke liefert.

Die Wirkung vieler bisher am Markt plazierten Papiere kann meist nicht besonders überzeugen. Teils ist der Effekt so stark, das dies dem Bildmotiv abträglich ist – teils jedoch ist der Effekt eher zu schwach. Eine glänzende oder matte Oberfläche, auch dies beein­trächtigt die Wirkung. Bei der Auswahl kommt es deshalb vor allem darauf an, dass das Metallic-Papier alle Parameter des Drucks perfekt bedienen kann und schließlich durch eine harmo­nische, hochwertige und effekt­volle Wirkung den Betrachter in den Bann zieht. Besonders empfeh­lenswert in punkto Bildwirkung, Druck­qua­lität, Anmutung, Kompa­ti­bi­lität und Weiter­ver­ar­beitung ist ohne Frage das neue PermaJet Titanium Lustre 280.

Überragende Druckqualität – einzigartige Bildwirkung

Besonders im mittleren Tonwert­be­reich bis hin in die hellen, zarten Töne greift die spezielle, mikro­poröse Beschichtung des PermaJet Titanium Lustre 280. Diese sorgt auch für eine perfekte Kompa­ti­bi­lität mit Farbstoff- und Pigment­t­inten der gängigen Geräte von Canon, Epson und HP und für eine erstaun­liche Tiefen­wirkung. Selbst mit gängigen Drucker­treiber-einstel­lungen gelingen auf Anhieb gute Ergeb­nisse. Generische und indivi­duelle ICC-Profile sind natürlich auf der PermaJet Website erhältlich.

Dank der spezi­ellen Beschichtung erreicht der Anwender eine verblüf­fende Schär­fe­wirkung, auch kleinste Details werden exzellent aufgelöst. Und mit 280 g/m2 Flächen­ge­wicht bietet das Material eine hochwertige Anmutung mit makel­loser Farb- und Schwarz­weiß­wie­dergabe selbst kriti­scher Dichte­werte. Durch den großen Farbraum werden auch schwierige Bildtöne gut gedruckt. Alle Graustufen und Farbtöne erscheinen exakt und natürlich wieder­ge­geben, und die exzel­lente Hautton­wie­dergabe ermög­licht sehr harmo­nische Ergeb­nisse.

Hohe Maximal­dichten und die neutrale Einfärbung geben den Drucken einen räumlich wirkenden Eindruck – fast einem 3D-Effekt ähnlich. Dunkle Bereiche des Motivs kommen ohne Mattie­rungen aus: So entsteht ein homogener Bildein­druck, auch bei seitlicher Betrachtung. Die neutrale Eigen­färbung des Materials unter­stützt den dezenten Effekt dieses hochwer­tigen Druck­pa­piers, das sofort trocken, wisch- und spritz­was­serfest ist. Dank des beson­deren Coatings besticht das Papier auch beim Druck mit Pigment­t­inten durch eine extrem homogene Oberfläche.

In der Praxis erweist sich das Papier als sehr unkom­pli­ziert. Der ganz leichte Warmton des Papiers ähnelt dem des PermaJet Smooth Pearl 280. So lässt sich das Druck­papier gut mit anderen Materialien von PermaJet – zum Beispiel im Rahmen einer Ausstellung – perfekt kombi­nieren.

Topteam – Motiv und Betrachtung

Das PermaJet Titanium Lustre 280 zeichnet sich durch seine sehr lebendige Bildwirkung aus. So schimmern diese Papiere in der Seiten­an­sicht meist am stärksten. Die direkte Beleuchtung unter­stützt den Effekt nachhaltig. Vor allem in den hellen Lichter­be­reichen kommt der Effekt zum Tragen, doch auch mittlere Dichten werden „leichter” und vermitteln dem Bild insgesamt eine Art von Trans­parenz. Die Fotodrucke scheinen fast zu „leuchten”, so beurteilen Betrachter den ersten Eindruck. Nicht nur Porträt-, Hochzeits- und Landschafts­auf­nahmen profi­tieren von diesem beson­deren Glanz, sondern auch Sujets wie Schmuck, Technik, Archi­tektur, Stills, Mode und die Wiedergabe von glänzenden Metall­ober­flächen, Spiegel­flächen und anderen, glänzend beschich­teten Oberflächen. In allen Fällen ist die Anmutung der fertigen Drucke dezent und steigert – ohne Effekt­ha­scherei – die Bildaussage auf hohem Niveau.

Diesen einma­ligen Glanz gilt es bei der Weiter­ber­ar­beitung zu erhalten. Das kann durch die Rahmung hinter Glas oder durch die Kaschierung mit Schutz­folie passieren. Auch die Kaschierung direkt hinter Glas bezie­hungs­weise Acrylglas steigert die Glanz­wirkung noch einmal deutlich und erreicht zudem einen zusätz­lichen Schutz gegen Umwelt­ein­flüsse. Und die Drucke wirken noch räumlicher.

Das PermaJet Titanium Lustre 280 ist in Deutschland ab sofort bei Foto Mayr erhältlich.

Technische Informationen