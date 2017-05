Nikon und Zeiss liegen im Clinch mitein­ander. Ausgelöst wurde die Ausein­an­der­setzung vor rund einem Monat von Nikon, Streit­punkt waren zunächst Patente für Stepper. Doch jetzt schlägt Zeiss zurück und wirft Nikon Patent­ver­let­zungen im Zusam­menhang mit Digital­ka­meras und Bildver­ar­bei­tungs­software vor. Zusammen mit dem Stepper-Produ­zenten ASML hat Zeiss in den Verei­nigten Staaten bei der Inter­na­tionale Handels­kom­mission ein Verkaufs­stopp für alle Nikon-Geräte beantragt, die ASML- und Zeiss-Patente verletzen.

Was zunächst wie ein Patent­krieg im Bereich der Industrie-Optik aussah, könnte sich zu einem handfesten Handels­streit auch auf dem Gebiet der Digital­ka­meras ausweiten. Die Carl Zeiss AG und der Stepper-Produzent ASML Nether­lands B.V. haben bei der U.S. Inter­na­tional Trade Commission (USITC) beantragt, Nikon den Import von „bestimmten Digital­ka­meras, Software und weiteren Kompo­nenten dafür“ zu unter­sagen. Das hat die USITC vergan­genen Freitag bekannt gegeben. Die USITC (Inter­na­tionale Handels­kom­mission der Verei­nigten Staaten) ist eine gerichts­ähn­liche Bundes­be­hörde in den USA, die unter anderem für Importe und dem Schutz von geistigem Eigentum zuständig ist.

Wie konnte es soweit kommen?

Losge­treten wurde die Ausein­an­der­setzung offenbar von Nikon. Das japanische Unter­nehmen gab am 24. April bekannt, den Stepper-Hersteller ASML und Zeiss als dessen Zulie­ferer optischer Kompo­nenten wegen Patent­ver­let­zungen in den Nieder­landen, Deutschland und Japan zu verklagen. ASML ist heute der weltweit größte Anbieter von Litho­gra­phie­sys­temen für die Halblei­ter­in­dustrie, diese kurz Stepper genannten Maschinen belichten die Schal­tungen eines Chips auf den Wafer. Bis in die 90er Jahre war übrigens Nikon noch der größte Anbieter derar­tiger Anlagen.

ASML und Zeiss haben den Vorwurf, Patente von Nikon zu verletzen, umgehend zurück­ge­wiesen. Die Carl Zeiss AG hat auf Nikons Vorwurf mit einer Gegen­klage reagiert und dazu am 28. April 2017 folgende Presse­mit­teilung veröf­fent­licht: