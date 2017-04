Brenn­weite

f = 4,3 – 129 mm/(24 – 720 mm bei 35-mm-Kamera in 4:3)/(25 – 750mm bei 35-mm-Kamera in 3:2)/(26 – 780mm bei 35-mm-Kamera in 16:9)/(28 – 840mm bei 35-mm-Kamera in 1:1)/(35–1.050 mm, 35 mm äquiv. bei 4K-Fotoaufnahme)/(35–1.050 mm, 35 mm äquiv. bei 4K-Videoaufnahme)/(26 – 780 mm bei 35-mm-Kamera bei 16:9-Videoaufnahme / O.I.S. aus / Funktion „Waage­rechte Aufnahme“ aus)/(28 – 840mm bei 35-mm-Kamera bei 16:9-Videoaufnahme / O.I.S. ein / Funktion „Waage­rechte Aufnahme“ aus)/(30 – 900mm bei 35-mm-Kamera bei 16:9-Videoaufnahme / O.I.S. ein / Funktion „Waage­rechte Aufnahme“ ein)