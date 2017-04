Sony hat vor wenigen Stunden in London mit der Alpha 9 ein neues Spitzenmodell enthüllt. Die spiegellose Kleinbildkamera überrascht vor allem mit ihren Action-Fähigkeiten. Sie erreicht eine Serienbildgeschwindigkeit von 20 Bilder/Sekunde ohne Dunkelphasen im Sucher, der Pufferspeicher fasst nahezu 250 RAW-Dateien oder knapp 400 JPEG-Aufnahmen. Der Verschluss wird vollelektronisch gebildet und erlaubt eine minimale Belichtungszeit 1/32.000 Sekunde. Ab Juni 2017 soll die Alpha 9 ausgeliefert werden, der Preis: 5.300 Euro.

Sony schickt sich mit der spiegellosen Alpha 9 an, die letzte Bastion zu schleifen, die klassische DLSRs noch halten: die der Sport- und Action-Fotografie. Bereits auf dem Papier wartet die Alpha 9 dazu mit eindrucksvollen Daten auf: Kleinbild-Sensor mit 24 Megapixel, Reihenaufnahmen mit 20 Bilder/Sekunde und einem großen Pufferspeicher.

Um kurz nach 16:00 Uhr Ortszeit hat Sony sein neues Flaggschiff in London enthüllt, ich konnte sie anschließend bereits kurz ausprobieren. Mein allererster Eindruck: Nikon und Canon erwächst in der Alpha 9 eine durchaus ernsthafte Konkurrenz.

Yas Nagata (Senior General Manager Digital Imaging Group, Sony Imaging Products & Solutions Inc.) präsentiert die Alpha 9 mit dem ebenfalls heute vorgestellten Objektiv FE 100–400 mm F4,5–5,6 GM OSS

Zum Beispiel mit ihrer tatsächlich überragenden Serienbildgeschwindigkeit, die so bei Weitem von keiner Kleinbildkamera erreicht wird. Aber auch, weil es Sony gelungen ist, das Sucherbild während der Aufnahme kontinuierlich anzuzeigen. Da gibt es keine Dunkelphase und auch kein Standbild. Möglich wird dies unter anderem dadurch, dass die Alpha 9 auf einen mechanischen Verschluss verzichtet (er ist aber noch an Bord). Praktischer Nebeneffekt: Mit dem vollelektronischen Verschluss löst die Kamera nahezu lautlos aus. Das erlaubt Sportfotografen laut Sony, Ereignisse zu fotografieren, bei denen üblicherweise absolutes Fotoverbot herrscht – etwa der Aufschlag beim Tennis.

Nach der ersten Stunde mit der Alpha 9 hat mich zudem der Autofokus beeindruckt. 60 Mal in der Sekunde berechnet er laut Sony die Entfernung neu und soll so auch sehr schnelle Action-Motive sicher festhalten. Ob er das Versprechen hält? Das wird sich zeigen, wenn ich die Aufnahmen von heute in Ruhe ausgewertet habe.