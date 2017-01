Heilig­abend wurde Darktable 2.2.0 veröf­fent­licht, inzwi­schen haben die Entwickler Version 2.2.1 des freien RAW-Konverters nachge­schoben. Neu in der Version 2.2.0 ist unter anderem eine automa­tische Perspek­tiv­kor­rektur, die Möglichkeit zur Farbkor­rektur mit Color Look Tables und ein Verflüs­sigens-Werkzeug für lokale Ent- oder Verzer­rungen. Version 2.2.1 bereinigt einige Bugs und bringt kleinere Verbes­se­rungen.

Darktable ist ein freier RAW-Konverter, der besonders in der Linux-Gemeinde beliebt ist, aber auch Anhänger unter Mac-Nutzern hat. Eine Windows-Version gibt es aller­dings nicht.

In der aktuellen Version 2.2.1 enthält Darktable ein Modul zur Korrektur perspek­ti­vi­scher Verzer­rungen – wahlweise automa­tisch, halbau­to­ma­tisch oder manuell. Zurück geht die Funktion auf die Software ShiftN.

Die Perspek­tiv­kor­rektur von Darktable kennzeichnet vertikale und horizontale Linien im Bild.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit zur Farban­passung via Color Look Up Tables – eine Technik, die sehr diffe­ren­zierte Farban­pas­sungen ermög­licht. Eher für kreative Bildbe­ar­beitung gedacht ist das Verflüs­sigen-Werkzeug, mit dem sich Pixel verschieben lassen. Aufnahmen mit sehr großem Dynamik­umfang entwi­ckelt Darktable nun zu einem Pseudo-HDR-Bild, indem aus einer RAW-Datei mehrere virtuelle Belich­tungen erzeugt werden, die dann per „Exposure Fusion“ zum Ender­gebnis verrechnet werden.

Weiter­führen Infor­ma­tionen und Download: http://www.darktable.org/