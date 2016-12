BenQ SW320 – extra großes Color Management Display mit 4K und HDR für Fotografen

31,5 Zoll Display mit 4K UHD-Auflösung, HDR-Funktion und hoher Farbver­bind­lichkeit für optimale Darstellung von feinsten Details und Texturen

Oberhausen, den 30. November 2016 – BenQ, der LED Experte, stellt mit dem SW320 einen weiteren Monitor der Produkt­reihe ‚Color Management Displays‘ vor. Der Profi-Monitor überzeugt mit einer 4K UHD-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln im 16:9-Format, HDR10 (High Dynamic Range) und einer hohen Farbge­nau­igkeit von 100% sRGB, 100% Rec. 709, 99% im Adobe RGB sowie 87% DCI-P3 und liefert somit beste Argumente für Fotografen. Das Profi-Display SW320 wartet mit einer Bildschirm­dia­gonale von 80,01 cm/31,5 Zoll, einer Helligkeit von 350 cd/m² und einem dynami­schen Kontrast­ver­hältnis von 20 Mio.:1 auf. Eine Blend­schutz­haube, die Farbver­fäl­schungen und Spiege­lungen durch Fremd­licht ausschließt, ist im Liefer­umfang enthalten. Ab Dezember ist der BenQ SW320 zum Preis von 1.599 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.

Höchste Farbge­nau­igkeit

Der exakt auf die Bedürf­nisse von Fotografen zugeschnittene, hardware­ka­li­brierte Monitor liefert eine sehr hohe Farbver­bind­lichkeit. Die intuitive Benut­zer­ober­fläche der Konfi­gu­ra­ti­ons­software Palette Master Element sorgt für eine benut­zer­freund­liche Kalibrierung und eine hohe Qualität des Farbprofils. Die Darstellung der Farbräume sRGB und Rec. 709 zu je 100%, Adobe RGB zu 99% sowie 87% DCI-P3 ist dabei unerlässlich. Dank der HDR-Funktion (High Dynamic Range) stellt der SW320 die 4K UHD Inhalte äußerst kontrast­reich dar. Die IPS-Techno­logie ermög­licht zudem eine farbkon­stante Darstellung über einen sehr weiten Betrach­tungs­winkel von bis zu 178° horizontal und vertikal. Das 3D Look-Up-Table (LUT) mit 14 Bit verfügt über eine umfas­sende Detail­tiefe, um das Origi­nal­motiv perfekt abzubilden. Den anspruchs­vollen Erwar­tungen der Zielgruppe wird der SW320 außerdem dank der Delta E ≤ 2 Farbge­nau­igkeit gerecht.

Ergono­mi­sches Arbeiten und innovative Techno­logien

Bei langwie­rigen Bildbe­ar­bei­tungs-Sessions spielt die Ergonomie eine besonders große Rolle. Der BenQ SW320 unter­stützt Benutzer dabei durch einen mehrfach verstell­baren Monitorfuß, der sich stufenlos um 150 mm in der Höhe verändern, um je 45 Grad aus der Mitte drehen und zwischen –5 und 20 Grad neigen lässt. Zudem verfügt der Monitor über eine 90 Grad Pivot-Funktion, dabei kann die Blend­schutz­haube problemlos auf das Hochformat angepasst werden. Dank des BenQ Farbtem­pe­ratur Sensors erkennt der Monitor das Umgebungs­licht und passt die Farben in Verbindung mit der Color Display Clone Software automa­tisch an und erspart dem Anwender ein manuelles Synchro­ni­sieren. Color Gamut ermög­licht es Bilder via Split­screen gleich­zeitig in unter­schied­lichen Farbräumen auf dem Monitor zu betrachten – egal ob die Daten von einem oder zwei getrennten PCs zugespielt werden. Mit dem Hotkey Puck, einem kabel­ge­bun­denen OSD Controller, der wie eine Fernbe­dienung funktio­niert, beweist der Monitor echte Multi­funk­tio­na­lität – mit ihm kann komfor­tabel per Knopf­druck zwischen verschie­denen Modi umgeschaltet werden. So ist der Wechsel zwischen den Einstel­lungen für die Bildbe­ar­beitung und für normale Web-Browsing- oder Office-Aufgaben bequem und unkom­pli­ziert möglich.

Das mit dem Techni­color Siegel ‚Color Certified‘ ausge­zeichnete Profi-Display bietet eine umfas­sende Connec­tivity (Displayport, HDMI, USB 3.0) sowie integrierte SD/SDHC/SDXC-Card-Reader.

BenQ gewährt für den SW320 drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.