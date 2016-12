Die Frage, was besser ist, Film oder Bildsensor, und falls ja, wer wen wann schlägt, bewegt nach wie vor und immer wieder die Gemüter. Dabei ist die Antwort ganz einfach:

Zumindest dann, wenn man sich zunächst einmal auf das Nahelie­gende und gut Vergleichbare beschränkt, die rechne­rische Auflösung nämlich. Wie viele Megapixel ein Sensor hat, lässt sich ja ganz leicht ausrechnen (Pixel x Pixel) bzw. wird von den Herstellern direkt angegeben. Aber auch zu Filmen geben die Hersteller die Auflösung an – in Lp/mm oder L/mm. Damit wissen wir, wie viele Linien­paare (Lp) bzw. Linien (L) so ein Film pro Milli­meter höchstens auflösen kann. Und wird das auf das Aufnah­me­format umgerechnet, dann steht auch fest, wie viele Bildpunkte beispiels­weise ein Kleinbild-Diafilm mit ISO 50/18° auf seinen 24x36 mm maximal darstellen kann.

Die folgende Tabelle nennt die unter Ideal­be­din­gungen erreich­baren Auflö­sungs­werte von verschie­denen Filmtypen; heran­ge­zogen wurde die Auflösung in L/mm laut Herstel­ler­an­gaben bei einem Kontrast­ver­hältnis 1000:1. Beachten Sie beim Nachrechnen bitte den Unter­schied zwischen „Linien“ und „Linien­paaren“: Die Angaben hier erfolgen in „L/mm“ (Linien pro Milli­meter); die Rechnung fürs Klein­bild­format und für den Velvia 50 beispiels­weise sieht wie folgt aus: (24 x 160) x (36 x 160) = 3840 x 5760 = 22.118.400 ≈ 22 Millionen Bildpunkte.



Fabrikat ISO L/mm bei Kontrast 1000:1 Aufnahme-Format Millionen Bildpunkte Farbdia Velvia 50 50/18° 160 Kleinbild 24x36 mm 22 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 77 4x5 inch (100x126 mm) 323 Velvia 100 100/21° 160 Kleinbild 24x36 mm 22 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 77 4x5 inch (100x126 mm) 323 Provia 400X 400/27° 135 Kleinbild 24x36 mm 16 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 55 4x5 inch (100x126 mm) 230 Farbne­gativ Reala (Superia Reala) 100/21° 125 Kleinbild 24x36 mm 14 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 47 4x5 inch (100x126 mm) 197 Superia 200 200/24° 125 Kleinbild 24x36 mm 14 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 47 4x5 inch (100x126 mm) 197 New Superia X-Tra 800 800/30° 125 Kleinbild 24x36 mm 14 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 47 4x5 inch (100x126 mm) 197 New Superia 1600 1600/33° 90 Kleinbild 24x36 mm 7 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 25 4x5 inch (100x126 mm) 102 Schwarz­weiß­ne­gativ Gigab­itfilm (*) 40/17° 700 Kleinbild 24x36 mm 423 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 1.482 4x5 inch (100x126 mm) 6.174 Neopan Acros 100 100/21° 200 Kleinbild 24x36 mm 35 Mittel­format 6x6 (55x55 mm) 121 4x5 inch (100x126 mm) 504



(*) Für den Gigab­itfilm wird eine theore­tische Nennauf­lösung von 1440 L/mm genannt – aber selbst theore­tisch perfekte Objektive können so feine Struk­turen beugungsbedingt nicht annähernd abbilden. Wir haben hier 700 L/mm als immer noch sehr optimis­ti­schen Wert zugrunde gelegt, der in der Praxis nur ganz selten erreicht werden wird.



Die Aufstellung konzen­triert sich hier ein wenig auf Fujifilm allein aus dem Grunde, als die Firma die Auflö­sungs­werte zu allen Filmen nennt. Querchecks haben gezeigt, dass diese Werte für die jeweilige Filmka­te­gorie durchaus reprä­sen­tativ sind: vergleichbare Emulsionen anderer Hersteller sind weder signi­fikant besser noch schlechter.

Es wurde auch nicht Im Einzelnen überprüft, ob jeder Film der Tabelle auch in jeder Konfek­tio­nierung erhältlich ist; hier ging es allein um die Frage, wie leistungs­fähig bestimmte Filmtypen sind und wie viel „Megapixel“ in welchem Aufnah­me­format theore­tisch maximal möglich sind.

Wie angemerkt, wurden die Werte für die Filmauf­lösung bei einem Kontrast­ver­hältnis 1000:1 heran­ge­zogen; bei gerin­gerem Kontrast sinkt auch die Auflö­sungs­leistung bis auf etwa die Hälfte. Aber auch beim Sensor gehen wir ja von Ideal-Nennwerten aus – der Bayer-Sensor mit seinem Farbmosaik etwa muss farb-inter­po­lieren und verliert dabei auch etwas an Auflösung. So haben wir einfach die jewei­ligen Bestwerte verglichen – aussa­ge­kräftig ist das allemal und die Tendenz ist dabei auch richtig erfasst.

Unbenommen bleibt die jeweils andere Bild-Charak­te­ristik. So erscheint die unregel­mäßige Struktur des Filmkorns den meisten angenehmer als die glatte Digitalbild-Wiedergabe, und das akzen­tu­ierte Filmkorn, wie es in Großver­grö­ße­rungen sichtbar wird, ziehen viele dem verpi­xelten Digital-Großbild vor (doch gibt es Mittel, das digitale Ergebnis zu „entglätten“).

(thoMas)





(Hinweis in eigener Sache: Urlaubs­be­dingt arbeiten wir derzeit nicht mit voller Mannstärke bzw. Frauen­power – es kann also etliche Stunden dauern, bis Gastkom­mentare freige­schaltet werden. Ein wenig Geduld, bitte, oder melden Sie sich an, dann geht‘s ruckzuck mit den Kommen­taren.)