Rollei F:X Pro Filterhalter Mark III: flexibler, schneller, robuster

Neu von Rollei: Der Filterhalter Mark III. Die komplett überarbeitete Version wurde in allen Teilen stark verbessert. So besteht die Halterung jetzt aus präzise gefrästem Aluminium in Luftfahrt-Güte. Sie lässt sich um 360 Grad drehen, der Einsatz von Grauverlaufsfilter wird dadurch einfacher. Und für den schnellen Wechsel gibt es einen magnetischen Polfilter. Der Rollei Filterhalter Mark III ist ab sofort erhältlich – in drei verschiedenen Kits zum Einführungspreis.

Filter geben Ihren Fotos etwas Einzigartiges, lässt sie aus der Masse herausstechen. Etwa durch Langzeitbelichtungen im hellen Tageslicht. Oder indem sie Helligkeitsunterschiede zwischen Vorder- und Hintergrund verschwinden lassen. Und ein Polfilter eliminiert Reflexionen, Landschaftsaufnahmen werden klarer, Spiegelungen verschwinden.

Für viele Aufgaben sind Filter unverzichtbar. Allerdings gibt es da ein Problem: Setzen Sie Objektive mit unterschiedlichem Durchmesser ein, brauchen Sie alle Filter doppelt und dreifach. Die Alternative: Sie verwenden einen Filterhalter wie den Rollei F:X Pro Filterhalter Mark III. Er nimmt Einschubfilter in den Größen 100 x 100 mm und 100 x 150 mm auf. Der Rollei Filterhalter Mark III selbst lässt sich auf praktisch jedes Objektiv schrauben.