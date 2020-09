Canon: Kommen High-End EOS R und günstiges Einsteiger-Modell? +++ Nikon: 2 neue Z-Objektive sind fertig +++ Panasonic: L-Mount-Kamera mit APS-C-Sensor in Arbeit? Pentax: Kommt K-1 J Limited? +++ Sony: So sieht die neue Alpha 7c aus

Canon könnte schon in Kürze seine EOS R-Familie nach oben und nach unten erweitern. Zum einen gibt es Anzeichen, dass eine hochauflösende EOS R5S in Arbeit ist. Auf der anderen Seite soll Canon an einer Kleinbildspiegellosen arbeiten, die höchstens 1000 Dollar/Euro kostet. Gemunkelt wird, dass die High-End EOS R5S einen Sensor mit wenigstens 70, vielleicht sogar 90 Megapixel Auflösung erhalten könnte. Außerdem soll ihr Sucher extrem hoch auflösen und größer als bei Kleinbildkameras üblich sein. Sowohl die EOS R5S als auch das neue Einsteigermodell werden wohl nicht mehr dieses Jahr vorgestellt werden, mutmaßen die Gerüchteköche.

Nikon hat offenbar zwei neue Z-Objektive fertig: Das bereits angekündigte Super-Weitwinkelzoom Z 14-24mm f/2.8 sowie das hochlichtstarke Z 50mm f/1.2 S. Von letzterem sind erste Fotos aufgetaucht. Ob sie ein funktionsfähiges Objektiv oder lediglich ein Mock-Up zeigen – unklar. Fest zu stehen scheint dagegen, dass das 50er groß und schwer ist. Dem Vernehmen nach soll sein optischer Aufbau aus 17 Elementen bestehen. Erwartet wird ferner, dass Nikon zwei neue Drahtlos-Controller bringen wird, die die bisherigen Modelle WR-R10 und WR-T10 ersetzen.

Plant Panasonic eine L-Mount-Kamera für Einsteiger mit APS-C-Sensor? Diese Spekulation wabert seit einigen Tagen durch die Gerüchteküchen. So sehr es sich der eine oder andere vielleicht wünschen würde – Substanz haben diese wilden Gerüchte kaum. Befeuert werde sie offenbar von einem Artikel im japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei, wonach Panasonic mit der Entwicklung seiner Kamerasparte unzufrieden ist.

Pentax kündigt ein „J limited Online Event 2020“ an, sagt aber nicht, wozu. Insider sind sich sicher: Es ist eine K-1 J Limited, die Pentax vorstellen wird. Wodurch sich das Sondermodell auszeichnet – unklar.

Dass Sony nächste Woche eine Kleinbildspiegellose im Kleid der Alpha 6600 vorstellt, darf inzwischen als sicher gelten. Am 15. September wird soweit sein. Mittlerweile mehren sich die Hinweise, dass es nicht nur diese eine neue Kamera geben könnte, sondern gleich zwei. Außerdem werden mindestens ein neues Objektiv sowie ein neues Systemblitzgerät erwartet. Fest steht mittlerweile, dass Sony passend zur handlichen Kleinbildkamera das Kit-Objektiv 28-60 F/4-5.6 bringen wird.