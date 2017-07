Neu von Lensbaby ist übrigens nicht nur das jetzt vorgestellte Velvet 85 mm f/1.8 SLR, das amerikanische Unternehmen hat jetzt auch einen eigenständigen deutschen Internetauftritt . Ihn verantwortet powered4YOU, eine Zweigniederlassung der Duttenhofer GmbH & Co.KG, die ab sofort für den Vertrieb von Lensbaby in Deutschland zuständig ist.

Lensbaby bringt mit dem Velvet 85 mm f/1.8 SLR ein weiteres Objektiv der Velvet-Familie. Es eignet sich als Porträtobjektiv, dank seines Abbildungsmaßstabs von 1:2 aber auch für Makro-Aufnahmen. Das manuell zu fokussierende Objektiv wird mit Anschlüssen für alle gängigen Systemkameras angeboten, ist in Weiß und Schwarz erhältlich und kostet rund 550 Euro.

Weltweite Produktneueinführung Velvet 85 / Neuausrichtung Vertrieb

Würzburg, den 28.06.2017. Lensbaby, der Spezialist für hochwertige Spezial-Objektive, launched das neue Portrait- und Makroobjektiv Velvet 85 und ordnet parallel die deutsche Distribution neu.

Das neue manuelle Lensbaby Velvet 85 wird als 85 mm f/1.8 SLR und Mirrorless Kameraobjektiv mit 1:2 Makrofähigkeiten eingeführt. Das Velvet 85 besticht durch seine Vielseitigkeit, zum einen als extrem scharfes Objektiv mit einer großen Farbpalette, auf der anderen Seite als weiches Portraitobjektiv. Mit helleren Blenden lassen sich Fotos mit einem weichen Overlay kreieren, beim Einsatz von dunkleren Blenden entstehen Bilder mit einer klaren, scharfen Ästhetik. „Das Velvet 85 bietet das optimale Zusammenspiel einer sehr scharfen Optik, mit einer filmähnlichen Farbpalette und ein wunderschönes weiches Porträtobjektiv“, so Portrait-Fotograf Kevin Kubota aus den USA, mit dem das Objektiv in Zusammenarbeit entwickelt wurde. Das neue Velvet 85 wird mit acht Anschlüssen gebaut: Canon EF, Nikon F, Sony A + E, Pentax K, Micro Four Thirds, Samsung NX und Fuji X. Es glänzt mit einer Brennweite von 85 mm, einem maximalen Blendenwert von f/1,8 und einer Naheinstellgrenze von 24 cm, bei einer 1:2 Makrovergrößerung. Der gesamte Objektivbody, sowie der Objektivdeckel sind aus Metall gefertigt, welches dem Objektiv eine hohe Eleganz und Wertigkeit verleiht. Das neue Portrait- und Makroobjektiv hat 12 Blendenlamellen, sowie ein 67 mm Filtergewinde.

Das Velvet 85 ist ab sofort auf der neu gelaunchten Website www.lensbaby.de vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt ab dem 11. Juli 2017 zu einem UVP von 549 Euro.

Mit Wirkung zum 27.06.2017 übernimmt die Powered4YOU die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Deutschland und Österreich. Mit diesem Schritt wird der globale Markenauftritt der Kultmarke Lensbaby noch mehr vereinheitlicht. Auf der neuen Onlinepräsenz www.lensbaby.de finden Kunden eine moderne, der globalen Marketingstrategie angepasste Onlinepräsenz mit Musterbildern und dem gesamten Produktportfolio von Lensbaby. Die Seite ist so programmiert, dass sie optimal auch mit mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets bedienbar ist.