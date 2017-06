photokina 2018+: PIV entwickelt mit Koelnmesse neues Zukunftskonzept der Branchenleitmesse

Ab 2018 wird sich die photokina, inter­na­tionale Leitmesse der Imaging­branche, erstmals im jährlichen Turnus, mit der Erwei­terung auf zukunfts­re­le­vante Schwer­punkte wie Mobile, Analytics, VR/AR, Robotics und Imaging Lab thema­tisch deutlich breiter und erleb­nis­re­le­vanter präsen­tieren. Damit entwi­ckeln Photo­in­dustrie-Verband (PIV) und Koeln­messe das bereits 2016 erfolg­reich unter dem Motto „Imaging Unlimited“ begonnene innovative Messe­konzept weiter fort.

Ein wesentlich erwei­tertes Themen­spektrum aus allen Bereichen der Imagingwelt, eine noch größere Inter­na­tio­na­lität, eine noch emotio­nalere Besucher­an­sprache, eine ab 2018 jährliche Taktung und damit eine noch höhere Relevanz als Leitmesse der gesamten Imaging­branche weltweit: PIV und Koeln­messe positio­nieren die photokina als jährlichen Takt- und Impuls­geber einer leben­digen, wachsenden Branche. „So wie Hersteller, Handel, Dienst­leister und Anwender in ein leistungs­starkes digitales Imaging Ökosystem trans­for­mieren, so fungiert die photokina in Zukunft als dynami­sches Modell, das die wesent­lichen Impulse für die weitere Entwicklung dieses Ökosystems gibt. Da dieser Wandel ein ständiger Prozess ist und für alle Markt­teil­nehmer eine hohe Taktung bedeutet, haben wir uns entschlossen, die photokina aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Zukunft der Imaging­branche, in jedem Jahr statt­finden zu lassen“, erläutert Rainer Führes, Vorstands­vor­sit­zender des Photo­in­dustrie-Verband (PIV). Neben dem ab 2018 jährlichen Veran­stal­tungs­rhythmus und der Konzen­tration auf vier intensive Messetage, wird der Termin ab 2019 in den Mai verlegt. „Dieser neue Turnus sichert uns ein konstantes Medien­in­teresse, eine zeitgemäße Kommu­ni­ka­ti­ons­fre­quenz, eine höhere Relevanz für Innova­tionen sowie eine stärkere Position als Imagingleit­messe. So können wir dem Fachhandel, den Medien und unseren Anwendern eine noch größere Bandbreite an State of the Art-Produkten, Appli­ka­tionen und Dienst­leis­tungen in Köln zeigen, die vor allem der jungen Imaging­kultur gerecht wird“ freut sich Rainer Führes.

Die neue inhalt­liche Ausrichtung der photokina definiert sich gleich­zeitig in zwei Richtungen: Mehr Themen inklusive virtu­eller Techno­logien sowie eine geniale Verknüpfung der Inhalte zu impuls­ge­benden Imaging Ökosys­temen. Das bedeutet eine Erwei­terung und Verstärkung des Angebot­sport­folios um die Segmente Video und Audio, Security und Smart Home, Virtual und Augmented Reality, Cloud und Sharing, Video- und Bildbe­ar­beitung inklusive Computer Generated Imaging (CGI). Zusätzlich wird der Markenkern der photokina um die Bereiche Mobile, Analytics und Imaging Lab erweitert. Rainer Führes: „Die extrem stark wachsende Bedeutung von Imaging­tech­no­logien in Anwen­dungen wie Mobil Enter­tainment, Mobil Commu­ni­ca­tions, Imaging Analytics, Automotive oder auch Opto-Electronics, Sensorics und Holografie werden auf der photokina neue Schwer­punkte bilden. Unser Ziel ist es, beispiels­weise durch Mobile-Themen die Smart­phone-Fotografie als wichtiges Element der gesamten Imagingwert-schöp­fungs­kette zu positio­nieren. Die strate­gische Ausrichtung auf Analytics bildet Anwen­dungs­felder vom Foto über Bilder­kennung bis zur perso­na­li­sierten Werbung ab und zeigt damit die nächste Innova­ti­ons­stufe der virtu­ellen Imagingwelt. Und das Imaging Lab auf der photokina wird als feste Anlauf­stelle für Imagin­gin­no­va­tionen den Fokus auf multi­funk­tionale Inter­ak­tionen mit Imaging­pro­dukten anstatt der singu­lären Präsen­tation von Stand-alone-Produkten fungieren.“

Für Besucher bietet die photokina in Zukunft eine noch emotio­nalere, attrak­tivere „Consumer-Experience“. Dazu gehört die Koope­ration mit einem Musik­fes­tival ebenso wie die umfas­sende Einbindung von Stars der Imaging Social Media-Szene oder neue Wege in der realen und virtu­ellen Präsen­tation von Bildwelten. „Die Besucher der photokina werden zu einer großen, inter­na­tio­nalen Imaging­com­munity. Das Erleb­nis­po­tenzial wird bei dem konkreten, realen Besuch der Messe besonders hoch sein, wir werden darüber hinaus die virtuelle Anbindung aller inter­es­sierten Consumer weltweit sicher­stellen. Die photokina wird dadurch zum Protago­nisten modernster Kommu­ni­ka­ti­ons­systeme und Techno­logien, die Menschen mit ihrer Leiden­schaft für Foto und Video, Bilder und Filme über alle Grenzen hinweg verbinden. Damit lösen wir den Anspruch des photokina Mottos – Imaging Unlimited – perfekt ein“, ergänzt Christian Müller-Rieker, Geschäfts­führer des Photo­in­dustrie-Verband (PIV).

Das neue photokina-Konzept ist die innovative Plattform für die Imaging­branche der Zukunft: Durch Öffnung für angren­zende Imaging­welten, durch die Nutzung der VR- und AR-Poten­ziale und weiterer Techno­logien im B2B- und B2C-Bereich sowie die Positio­nierung als das inter­na­tionale Imaging­com­munity-Event mit hoher Emotio­na­lität und genialen Inhalten. Rainer Führes abschließend: „Unser Selbst­ver­ständnis als PIV ist es, allen Markt­teil­nehmern eine klare Orien­tierung für die Weiter­ent­wicklung unserer Branche zu geben. Das gemeinsame Ziel des PIV und seinem Partner Koeln­messe mit dem neuen Zukunfts­konzept der photokina ist es, die Faszi­nation des Themas Bild auf allen Ebenen trans­parent und erlebbar zu machen und so dessen Bedeutung in Wirtschaft, Wissen­schaft und Gesell­schaft zu fördern.“