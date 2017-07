In fünf Trendfarben: Fujifilm stellt neue Sofortbildkamera instax mini 9 vor

Mehr Freude beim Fotografieren mit Selfie-Spiegel und Close-Up Linse

Fujifilm schließt mit der Einführung der Sofortbildkamera instax mini 9 an den weltweiten Erfolg des Trendprodukts instax mini 8 an. Mit einem praktischen Selfie-Spiegel am Objektiv und einer bunten Farbvarianz passt sich die Sofortbildkamera perfekt den Bedürfnissen der Millennials an. Ab Mai 2017 ist die instax mini 9 in fünf frischen Farben für 84,- Euro im Handel erhältlich.

Mit der Kamera-Serie FUJIFILM instax etablierte sich Fujifilm in den letzten Jahren zum weltweiten Marktführer im trendigen Segment der Sofortbildfotografie. Vor allem das Einsteiger-Modell FUJIFILM instax mini 8 erfreut sich seit der Einführung 2013 großer Beliebtheit und war mit ihrem ikonischen Design maßgeblich am Boom rund um die analoge Technik beteiligt. An diesen Erfolg knüpft das Unternehmen mit der Einführung der neuen FUJIFILM instax mini 9 an.

Trendige Farben von Flamingo Pink bis Lime Green

Die instax mini 9 kleidet sich in trendigen neuen Farben. In Flamingo Pink, Cobalt Blue oder Lime Green sorgt die Sofortbildkamera auch vor der Linse für einen frechen Farbkick. Gegenüber dem Vorgängermodell überzeugt die instax mini 9 mit neuem Selfie-Spiegel und Close-Up Linse. Mit dem am Objektiv integrierten Selfie-Spiegel gelingt fortan jedes Selbstporträt, die Close-Up Linse erlaubt des Weiteren nun auch Nahaufnahmen mit der instax Sofortbildkamera. Damit erweitert sich der kreative Spielraum, sodass Makro-Aufnahmen bis zu einer Nähe von 35 mm möglich sind. Ob perfektes Selfie, erinnerungswürdiges Foto mit Freunden oder künstlerische Makroaufnahme – die instax mini 9 ermöglicht eine ideale Ablichtung jedes Motives entsprechend der Bedürfnisse der trend-affinen Zielgruppe.

High-Key-Belichtung sorgt für einen weichen Sofortbild-Look

Dank einer automatischen Belichtungsmessung passt sich die instax mini 9 jeder Fotosituation perfekt an. Die Kamera empfiehlt zuverlässig die Helligkeitseinstellung passend zur Umgebung: ob im Innenbereich, bewölkt oder sonnig – die instax mini 9 sorgt für die richtige Belichtung. Beibehalten wird zudem die beliebte High-Key-Funktion, die jedem Sofortbild einen hellen und weichen Look garantiert. Die neue Sofortbildkamera präsentiert sich im klassischen Design, sowie in fünf frischen Farben: Zur Auswahl stehen “Flamingo Pink”, “Lime Green”, “Cobalt Blue”, “Smoky White” sowie “Ice Blue“. Die instax mini 9 ist mit den regulären instax mini Sofortbildfilm sowie dem instax mini monochrome-Film in den Maßen 62 x 46 mm kompatibel. Die neue Sofortbildkamera ist ab Mai 2017 für 84,- Euro (UVP) im Handel verfügbar.

Weitere Informationen und Bezugsquellen: www.fujifilm-instax.de