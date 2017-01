Von Metabones kommen vier neue Adapter, mit denen sich Canon EF-Objektive an Kameras mit Sony E-Mount verwenden lassen. Zwei davon sind für profes­sio­nelle Video­ka­meras mit Sony E-Bajonett gedacht, die anderen beiden für entspre­chende Fotoka­meras. In beiden Serien gibt es je einen Speed Booster, der Licht­stärke von Klein­bild­ob­jek­tiven an Kameras mit APS-C-Sensor erhöht sowie einen Smart Adapter für Klein­bild­ka­meras.

Die für Video­ka­meras gedachten Metabones-Adapter Canon EF-E mount T CINE Speed Booster ULTRA und Canon EF-E mount T CINE Smart Adapter unter­scheiden sich von ihren Pendants Canon EF-E mount T Speed Booster ULTRA II und Canon EF-E mount T Smart Adapter in erster Linie durch ihren „Positve Lock“. Dabei ist Objektiv- oder wie hier Adapter-seitig das E-Mount-Bajonett drehbar angebracht. Vorteil: Beim Objek­tiv­wechsel muss nicht mehr die gesamte Optik gedreht werden, sondern nur noch der Bajonettring.

Die Cine-Ausfüh­rungen der neuen Metabones-Adapter sind mit einem „Positve Lock“ speziell für den neuen Camcorder FS7 II von Sony versehen.

Speed Booster

Die Adapter der „Speed Boster“-Reihe sind dazu da, Klein­bild­ob­jektive von Canon an Sony-Kameras mit Halbformat-Sensor (vornehmlich die Alpha-6000-Familie) zu verwenden. Dabei reduziert eine Linse im Adapter den Bildkreis um den Faktor 0,73, wodurch sich die Licht­stärke entspre­chend erhöht. Die Reduk­ti­ons­linse stammt von Caldwell Photo­graphic.

Neu bei den jetzt vorge­stellten Speed Boosterns Canon EF-E mount T CINE Speed Booster ULTRA und Canon EF-E mount T Speed Booster ULTRA II ist eine LED, die über den Betriebs­zu­stand des Adapters infor­miert. Zudem hat Metabones beide Adapter mit einem Schalter ausge­stattet, über den sich der sensor­ba­sierte Bildsta­bi­li­sator ein- und ausschalten lässt.

Smart Adapter

Der Smart Adapter wird fünf Jahre alt. Er adaptiert Canon-Objektive unter Beibe­haltung aller Funktionen (inzwi­schen auch des Autofokus) an Sony-E-Mount-Kameras. Die jetzt vorge­stellten Modell Canon EF-E mount T CINE Smart Adapter und Canon EF-E mount T Smart Adapter erhalten ebenfalls eine Status-LED sowie einen Schalter für den Bildsta­bi­li­sator.

Weitere Neuerungen

Gummi­dichtung schützt E-Mount-Anschluss vor Staub und Feuch­tigkeit.

CINE-Modelle verfügen über einen drehba­renEF-Bajonettring (Positve Lock)

Kompa­tibel mit der Video­kamera Sony FS7 Mark II

Status-LED

Ein-/Ausschalter für kamerain­ternen Bildsta­bi­li­sator

Elektro­nische Eigenschaften/Funktionen:

Schneller Kontras­ter­kennung-Autofokus an allen E-Mount-Kameras.

Unter­stützt On-Sensor-Phasen-AF der Sony A7RII, A7II, A6300 und A6500.

Unter­stützung für stufenlose Blenden­steuerung mit den neueren Objek­tiven von Canon (ab 2009), Tamron (SP Serie ab 2013) und Sigma (ab 2016)

Unter­stützt 5-Achsen-Bildsta­bi­li­sator der A7II, A7RII und A7SII. (Entfer­nungs­in­for­ma­tionen von der Linse erfor­derlich; 3-Achsen-IBIS, wenn Objektiv keine Entfer­nungs­in­for­ma­tionen überträgt.)

Strom­ver­sorgung durch die Kamera.

Elektro­nische Blenden­steuerung via Kamera

Benut­zer­spe­zi­fische Funkti­ons­taste (Es lassen sich mehr als 50 Funktionen der A7-Serie bzw A6300 / A6500 zuordnen.)

Unter­stützt Objektive mit optischem Bildsta­bi­li­sator.

Unter­stützt elektro­nische manuelle Fokus­sierung (zB EF 85 / 1.2L II und aufge­ge­benen EF 50 / 1,0 L)

EXIF-Unter­stützung (Brenn­weite, Blende, Zoom-Bereich)

Entfer­nungs- und Zoom-Anzeige an Sony-Kameras der A7-Reihe, der A6300 und A6500 sowie VG- und FS-Camcorder (Objektiv mit Entfer­nungsinfo-Unter­stützung erfor­derlich).

Auto-Lupe (Objektiv mit Entfer­nungs­in­for­ma­tionen Unter­stützung erfor­derlich)

Automa­tische Umschaltung auf APS-Format bei Halbfor­mat­ob­jek­tiven an Klein­bild­kamera

Möglichkeit zum Firmware-Upgrades

Verfüg­barkeit und Preise

Die beiden Cine-Ausfüh­rungen der Adapter sollen ab Februar 2017 lieferbar sein. Erhältlich sind sie im ausge­wählten Fachhandel oder direkt im Online-Shop von Metabones. Dort kostet der CINE Speed Booster ULTRA (MB_SPEF-E-BT3) 699 US-Dollar, der CINE Smart-Adapter (MB_EF-E-BT6) kommt auf einen Preis von 449 US-Dollar. Dazu kommen noch Versand­kosten sowie Steuern und eventuell Zölle.

Verfüg­barkeit und Preise der Varianten für Fotoka­meras stehen noch nicht fest.

Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen

EF-E Mount T CINE Speed Booster ULTRA (MB_SPEF-E-BT3) (Produkt­seite von Metabones)

EF-E Mount T CINE Smart Adapter (MB_EF-E-BT6) (Produkt­seite von Metabones)