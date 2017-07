Die erst kürzlich vorgestellte Leica TL2 kann beschädigt werden, wenn sie mit einem externen elektronischen Sucher (Visoflex) verwendet wird. Leica arbeitet nach eigener Aussage „bereits mit Hochdruck an einer Lösung“. Möglicherweise wird sich das Problem durch ein Firmware-Update beheben lassen.

Kaum hat Leica die TL2 vorgestellt, bereitet sie auch schon Kummer: Wird die Leica TL2 in Kombination mit dem externen elektronischen Sucher (Visoflex) verwendet, „kann es zu einem Ausfall der Kamera kommen“. Das teilt die Leica Camera AG am Wochenende mit. Leica empfiehlt allen Besitzern einer TL2 sich an ihren Händler zu wenden – unabhängig davon, „ob der Defekt bereits aufgetreten ist oder nicht“.

Inzwischen hat Leica-Intimus Ulrich Rohde in einem Forumsbeitrag auf dpreview erklärt, dass sich das Visoflex-Problem mit einem Firmware-Update für die Leica TL2 beheben lässt. Eine entsprechend aktualisierte Firmware könnte demnach noch im Laufe dieser Woche erscheinen.

