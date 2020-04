COLOURCLASS Namibia: EIZO zeigt 11 spannende Videos zu Foto-Grundlagen

EIZO startet die „Colourclass Namibia“ mit elf Video-Tutorials. Die Filme vermitteln die Grundlagen zahlreicher fotografischer Themen. Dabei geht es zum Beispiel ums Filmen mit der Fotokamera sowie um das Farbmanagement in Kamera und Software. Ebenso wird das Thema Softproof anschaulich erklärt. (Anzeige)

Die Colourclass

Ergänzend zur Colourclass Lofoten, die EIZO 2018 veröffentlicht hat, erklärt der Fotocoach Alexander Heinrichs in dieser Colourclass die Grundlagen der Panorama-, Astro- und Wildlife-Fotografie. Da das Filmen mit modernen Fotokameras immer beliebter wird, gibt Kameramann Stephan Klein Tipps zu den Themen Timelapse, Storytelling und Postproduction. Und das Thema Farben darf in einer Colourclass natürlich auch nicht zu kurz kommen: Der Farbmanagement-Experte Christian Ohlig erklärt Farbeinstellungen in der Kamera, im Bildbearbeitungsprogramm, Kalibrierungsziele sowie den Softproof-Workflow für den Druck beim externen Fotolaboren.

Die Videos

Die Colourclass besteht aus insgesamt elf professionellen Videofilmen mit einer Länge von jeweils rund sechs und 15 Minuten.