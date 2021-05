Rollei Fotoliner Ocean: Fotorucksäcke aus recyceltem Plastik

Nachhaltigkeit und Umweltschutz – darauf hat Rollei bei seiner neuen Fotorucksack-Familie „Fotoliner Ocean“ besonderen Wert gelegt. Die heute präsentierten Rucksäcke entstehen aus recycelten Plastikflaschen. Fünf Modelle umfasst die Serie – sie verwerten je nach Größe den Kunststoff von 20 bis 49 Wegwerfflaschen. Und das ist noch nicht alles: Mit jedem verkauften Fotoliner-Ocean-Rucksack spendet Rollei fünf Euro an die Umweltorganisation Ozeankind.

Klar, eine wertvolle Kameraausrüstung ist unterwegs in einem wetterfesten und gepolsterten Fotorucksack am besten aufgehoben. Zum Beispiel in einem der neuen „Fotoliner Ocean“-Modelle von Rollei. Das Beste an den Fotoliner-Ocean-Rucksack ist: Sie schützen nicht nur die Ausrüstung, sondern schonen auch die Umwelt. Denn Rollei fertigt die Rucksäcke aus dem Plastik von Wegwerfflaschen. Bis zu 49 Halbliterflaschen werden verarbeitet, um daraus einen den Fotoliner-Ocean-Rucksack herzustellen.