Lesertest Nikon Z 6II: Bestnoten für die zweite Z-Generation

Hervorragende Bildqualität

24,5 Megapixel löst der Bildsensor der Nikon Z 6II auf. Damit liefert die Kamera eine Bildqualität, die auf ganzer Linie überzeugt – neun von zehn Testern sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden: „Die Bildqualität ist bei viel Licht und bei wenig Licht hervorragend“, schwärmt Richard Gutschireiter. Und Wolfgang Spiess schreibt: „Die Schärfe der Bilder ist wirklich herausragend.“

Dank des neuen doppelten Expeed-6-Prozessors verdoppelt sich die verfügbare Leistung – vom Autofokus bis zur Pufferkapazität. Auch die Bildfrequenz steigert sich dadurch auf starke 14 Fotos pro Sekunde und somit um zwei Bilder mehr als noch bei der Z 6 – inklusive Nachführung von Schärfe und Belichtung, versteht sich. Das beurteilen acht von zehn Testern mit „sehr gut“. René Bollinger schreibt: „Die Seriengeschwindigkeit ist beeindruckend. Der Puffer hält bis zu 70 bis 80 Aufnahmen (RAW+F) durch.“ Auch das kommt bei unseren zehn Lesertestern gut an.

Die Z 6II stellt automatisch auf die Augen von porträtierten Personen und sogar von Hunden und Katzen scharf. Bei Benjamin Bernkopf hat das super funktioniert: „Ich brauchte die Schärfe beim Shooting nicht mehr zu kontrollieren, ich weiß, dass alles korrekt sitzt. Das erleichtert das Arbeiten ungemein. Bei den DSLRs musste man bei Porträts jedes Foto noch auf Schärfe kontrollieren.“ Auch Julia Dürrling war überrascht, wie schnell und korrekt der intelligenter Augen-AF und Tiererkennungs-AF funktioniert. Die Low-Light-Fähigkeit kommt ebenso gut an. Sieben von zehn Testern beurteilen den Modus »Autofokus mit wenig Licht« mit „sehr gut“. „Das hat richtig gut funktioniert! Ich liebe es, Fotos in der blauen Stunde zu machen und da hat die Kamera wirklich ihre Stärken“, berichtet Uta Riemenschneider. Einziger Kritikpunk ist der rückwärtige 3,2 Zoll große Touchscreen, der sich nur nach oben und unten klappen lässt. Für die meisten Tester ausreichend, aber für einige eben nicht. „Es wäre schön, wenn man das Display auch zur Seite ausklappen könnte“, merkt Verena Röttgen an.

Am Ende hat dann das Los entschieden und zwei von zehn Testern durften die Nikon Z 6II und das NIKKOR Z 24–70 mm 1:4 S behalten. Herzlichen Glückwunsch!