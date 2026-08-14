Aktuelle Meldungen
HOVERAir VERSA: Pocket-Kamera für Boden und Luft
von Yvonne Junginger | 11.08.2026 09:57 | 0
Die HOVERAir VERSA kombiniert Handheld-Kamera und autonome Flugkamera. Ansteckbare Flügel sollen schnelle Perspektivwechsel ermöglichen.
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Imaging Business News KW 33/26: China schwächelt, Sony profitiert, Insta360 expandiert
von Wolfgang Heinen | 10.08.2026 09:29 | 0
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Megadap bringt M2RF für Leica-M-Objektive: Autofokus für Canon-RF-Kameras
von Yvonne Junginger | 07.08.2026 09:24 | 0
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CEWE bringt Wandbild mit Swarovski-Kristallen: Fotodruck mit kristallbesetzter Oberfläche
von Yvonne Junginger | 05.08.2026 10:01 | 0
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Rollei SmokeMaster Pro RGB mit LED und Akku: Nebelmaschine für Foto und Video
von Gabriele Fischl | 04.08.2026 12:02 | 0
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Think Tank Airport Backpack und TurnStyle Sling: Taschen für reisende Fotografen
von Gabriele Fischl | 03.08.2026 14:40 | 0
Umfrage zu Urlaubsfotos: Das Smartphone dominiert deutlich
14. Aug.. 2026, 12:10
Magazin
Umfrage zu Urlaubsfotos: Das Smartphone dominiert deutlich
von Gabriele Fischl | 14.08.2026 12:10 | 0
Eine Umfrage zeigt: 75 Prozent fotografieren im Urlaub mit dem Smartphone. Fotobücher, Abzüge und Fotoalben sind deutlich seltener gefragt.
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25 Jahre 9/11: Fotoausstellung in Berlin erinnert an den 11. September
von Yvonne Junginger | 14.08.2026 10:08 | 0
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Fotowettbewerb mit Smartphone-App: Malta & Gozo Quest 2026 startet im Oktober
von Gabriele Fischl | 12.08.2026 12:37 | 0
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URBAN Photo Awards 2026: Finalisten stehen fest
von Gabriele Fischl | 11.08.2026 14:29 | 0
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Tell Me What To See: Wenn KI und Realität verschwimmen
von Yvonne Junginger | 10.08.2026 12:46 | 0
Praxis
Umfrage zu Urlaubsfotos: Das Smartphone dominiert deutlich
von Gabriele Fischl | 14.08.2026 12:10 | 0
Eine Umfrage zeigt: 75 Prozent fotografieren im Urlaub mit dem Smartphone. Fotobücher, Abzüge und Fotoalben sind deutlich seltener gefragt.
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Multimedia mit Wings X: Neues Workshop-Buch für Einsteiger und Fortgeschrittene
von Yvonne Junginger | 01.08.2026 10:04 | 0
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Calumet lädt zum Reisetag ein: Workshops, Fotowalks und Technik zum Ausprobieren
von Yvonne Junginger | 02.07.2026 08:12 | 0
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Calumet Reisetage 2026: Workshops und Fotowalks im Sommer
von Gabriele Fischl | 28.05.2026 10:25 | 0
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Calumet Portrait-Tage 2026 mit Workshops und Portraitshootings
von Sarah Alexandra Fechler | 19.05.2026 18:08 | 0
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Leica Experience Days 2026: Drei Tage Fotografie pur in Wetzlar
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