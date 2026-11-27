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FUJIFILM instax mini Evo 2™: Hybrid-Sofortbildkamera mit LCD-Touchscreen
Erinnerungen zum Anfassen
Ein Sofortbild zeigt den Moment des Auslösens. Doch die Geschichte dahinter beginnt früher: Die instax mini Evo 2™ von FUJIFILM instax™ zeichnet mit der Funktion „instax Immersive Movie™” die vier Sekunden vor jeder Aufnahme auf und hält so die Bewegung, Stimmung und Emotionen fest, die dem eigentlichen Bild vorausgehen. Die Videosequenzen werden auf einer microSD-Karte gespeichert. Als Hybrid-Sofortbildkamera nimmt die instax mini Evo 2™ digital auf und druckt das Ergebnis als Sofortbild aus.
Der 4,5 Zoll große Touchscreen, der erstmals bei einer instax™-Sofortbildkamera zum Einsatz kommt, stellt das Motiv übersichtlich dar und führt von der Bildgestaltung bis zum Druck. Mit der Funktion „instax Expanded View™“ zeigt die Kamera mehr vom Motiv, als später gedruckt wird. Ein Rahmen auf dem Display verdeutlicht, welcher Ausschnitt am Ende tatsächlich aufs Bild kommt. So lässt sich die Aufnahme bewusster komponieren. Ein Autofokus mit Gesichtserkennung unterstützt bei Porträtaufnahmen.
Wie ein Bild wirken soll, entscheidet jeder selbst. Zehn Effekte am Objektivwähler und zehn am Filmwähler lassen sich frei kombinieren. So entstehen 100 verschiedene Bildstile – von sanften, nostalgischen Tönen bis zu kräftigen, ausdrucksstarken Looks. Drei austauschbare Effektmuster erweitern den Spielraum. Sie werden per Objektivring oder mit dem Finger per Touchscreen auf dem Display gewählt. Der instax-Rich-Modus™ setzt auf kräftige Farben, der instax-Natural-Modus™ auf einen klassischeren Look.
Optisch orientiert sich die Kamera an klassischen Analogkameras: Eine zeitlose Formensprache, eine schlanke Silhouette und eine hochwertige Verarbeitung treffen auf haptische Hebel und Wählräder. Gedruckt wird per analogem Druckhebel – ein bewusst zelebriertes Ritual. Der Druckvorgang dauert etwa 14 Sekunden und ein Akku reicht für rund 90 Ausdrucke.
Über die kostenlose „instax mini Evo™“-App lassen sich Bilder vom Smartphone bearbeiten, zuschneiden und als Sofortbild drucken. Die App dient zugleich als digitale Galerie: Gedruckte Bilder werden darin gesichert, lassen sich mit Notizen versehen und in Kategorien organisieren. Per Bluetooth® wird das Smartphone zudem zum Fernauslöser – praktisch für Gruppenbilder und Selbstporträts. Die instax mini Evo 2™ ist ab Anfang Dezember im Handel erhältlich.
Mehr zur instax mini Evo 2™ gibt es auf www.fujifilm-instax.de.
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