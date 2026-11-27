Wie ein Bild wirken soll, entscheidet jeder selbst. Zehn Effekte am Objektivwähler und zehn am Filmwähler lassen sich frei kombinieren. So entstehen 100 verschiedene Bildstile – von sanften, nostalgischen Tönen bis zu kräftigen, ausdrucksstarken Looks. Drei austauschbare Effektmuster erweitern den Spielraum. Sie werden per Objektivring oder mit dem Finger per Touchscreen auf dem Display gewählt. Der instax-Rich-Modus™ setzt auf kräftige Farben, der instax-Natural-Modus™ auf einen klassischeren Look.

Optisch orientiert sich die Kamera an klassischen Analogkameras: Eine zeitlose Formensprache, eine schlanke Silhouette und eine hochwertige Verarbeitung treffen auf haptische Hebel und Wählräder. Gedruckt wird per analogem Druckhebel – ein bewusst zelebriertes Ritual. Der Druckvorgang dauert etwa 14 Sekunden und ein Akku reicht für rund 90 Ausdrucke.

Über die kostenlose „instax mini Evo™“-App lassen sich Bilder vom Smartphone bearbeiten, zuschneiden und als Sofortbild drucken. Die App dient zugleich als digitale Galerie: Gedruckte Bilder werden darin gesichert, lassen sich mit Notizen versehen und in Kategorien organisieren. Per Bluetooth® wird das Smartphone zudem zum Fernauslöser – praktisch für Gruppenbilder und Selbstporträts. Die instax mini Evo 2™ ist ab Anfang Dezember im Handel erhältlich.

Mehr zur instax mini Evo 2™ gibt es auf www.fujifilm-instax.de.