Wo Einkaufen zur Zeitreise wird

Bestsellerautorin und Buchhändlerin Petra Hartlieb zeigt uns ihr Wien

Echtes Insiderwissen und jede Menge Wiener Flair

Wo Franz Kafka Schuhe kaufte und Marlene Dietrich ihren legendären Frack schneidern ließ: Treten Sie ein und erleben Sie die legendären Läden Wiens!

Beim Schlendern durch die Gassen Wiens meint man manchmal, die Kutsche des Kaisers müsse um die Ecke biegen. Als Hauptstadt eines Weltreiches war die Donaumetropole stets ein Zentrum des Handels. Noch heute glänzen an vielen Portalen die Schilder der k.u.k. Hoflieferanten – und beim Eintreten scheint die Zeit stillzustehen. Fotograf Christian Skalnik porträtiert die Vielfalt dieser Läden und Petra Hartlieb ist tief in die Recherche eingestiegen und erzählt ihre Geschichten vom Spagat zwischen Nostalgie und Moderne. Das Buch ist ab Anfang November im Handel erhältlich.

Petra Hartlieb ist in der österreichischen Provinz aufgewachsen, wusste aber immer schon, dass sie in lieber in einer großen Stadt leben möchte. Seit über zwanzig Jahren betreibt sie zusammen mit ihrem Mann eine Buchhandlung in Wien. Über die Gründungsgeschichte und ihrem Überleben als Unternehmerin schrieb sie den internationalen Bestseller »Meine wundervolle Buchhandlung«.

Christian Skalnik ist Fotograf, Journalist und Autor. Der geborene Wiener ist ein leidenschaftlicher Einkäufer und hat den Handel und die traditionsreiche Handwerkskunst seiner Heimatstadt im Rahmen mehrerer Werbekampagnen kennen und lieben gelernt.

Der Frederking & Thaler Verlag, 1988 gegründet, steht als Synonym für hochwertige Bildbände von renommierten Fotografen und Autoren. Anspruch und Ästhetik der Bilder sowie Qualität und Aktualität der Texte zeichnen das Programm aus. Zum Verlagsprogramm gehören innovative und außergewöhnliche Titel über Menschen, Tiere und Natur.

Petra Hartlieb, Christian Skalnik

Feine Läden WIEN

Traditionsgeschäfte und Manufakturen

256 Seiten, ca. 220 Abb., Format 22,8 x 29,6 cm, Hardcover

ISBN: 978-3-95416-444-8

€ [D] 39,99 / € [A] 41,20 / sFr. 52,50

Frederking & Thaler Verlag